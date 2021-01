Dolore e lacrime durante il funerale della piccola Antonella Sicomero: il commovente gesto per un ultimo addio e le parole dell’arcivescovo

Sono stati celebrati nella giornata i ieri, i funerali della piccola Antonella Sicomero, la bimba di 10 anni morta a Palermo. Una piccola bara bianca e tanti palloncini bianchi e rosa sono volati nel cielo. Lacrime e appalusi della folla, che ha voluto salutare la bambina per l’ultima volta.

Una morte inaspettata, che ha sconvolto l’intera comunità e tutta l’Italia. I suoi genitori si sono ritrovati a dover far fronte ad un dolore che mai si dovrebbe provare nella vita. Hanno scelto di compiere un gesto meraviglioso, perché è ciò che Antonella avrebbe voluto. Hanno dato il consenso per la donazione dei suoi organi. Organi che salveranno la vita di altri bambini.

La funzione funebre, è stata celebrata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

Non possiamo non dircelo stamattina e lo dico anzitutto a me stesso: la morte di Antonella è per tutti un monito e un’implorazione. Lo sappiamo, questa Pandemia ha reso i nostri ragazzi più fragili, più impauriti. Vogliono diventare adulti, vogliono crescere da soli senza genitori, per sentirsi grandi. E i genitori, a volte, si sentono a disagio, perché i figli non vogliono più essere bambini, vogliono prendere il volo, sganciarsi, malgrado la fragilità, malgrado la paura. In questi giorni della Pandemia la solitudine, la depressione, lo smarrimento sembrano travolgerci.