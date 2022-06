Dolore e rabbia durante l’ultimo saluto a Chiara La Spina: la famiglia vuole soltanto la verità

Sono stati celebrati ieri, alle 15:30, nella chiesa parrocchiale Maria Santissima Del Rosario di Fiumefreddo di Sicilia, i funerali di Chiara La Spina. Tanto il dolore e tante le lacrime, di tutti coloro che amavano la 18enne, morta in modo improvviso ed inaspettato.

Amici, parenti e anche conoscenti, si sono riuniti nella chiesa per salutare la giovane un’ultima volta. Incredulità, ma anche rabbia per la vita ingiusta, che ha strappato via un’anima innocente dall’amore dei suoi cari a soli 18 anni, proprio quando la vita è appena cominciata.

La sua famiglia, dopo la morte della ragazza, ha denunciato quanto accaduto e ora si attendono i risultati dell’autopsia, che faranno luce sulla causa della morte e aiuteranno gli inquirenti ad evidenziare eventuali negligenze mediche.

La morte di Chiara La Spina

Chiara La Spina si è sentita male al rientro da una festa. Il papà l’ha accompagnata dalla guardia medica ed ha subito fatto presente i suoi problemi di allergia, che in passato le avevano causato crisi respiratorie.

I dottori però le hanno diagnosticato un disturbo psicosomatico e l’hanno rimandata a casa con la prescrizione di un ansiolitico, anziché il cortisone. La 18enne ha assunto il farmaco, ma poco dopo il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per Chiara non c’è stato nulla da fare.

Il padre vuole la verità e vuole capire se, con la giusta prescrizione, sua figlia si poteva salvare. Bisognerà attendere la relazione del medico legale, che ha già eseguito l’autopsia, prima che il corpo venisse riconsegnato alla famiglia per il funerale.

Sul web sono apparsi tantissimi messaggi degli amici di Chiara La Spina, tutti increduli per la notizia della sua morte.