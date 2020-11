Durante la trasmissione Domenica Live, Lory Del Santo ricorda ancora una volta, il dolore della scomparsa di suo figlio Loren. Il giovane si è tolto la vita a soli 19 anni, per colpa di una grave malattia celebrale. Da sempre l’attrice aveva cercato di proteggerlo dal mondo televisivo, tanto che lo aveva mandato a studiare negli Stati Uniti, nella scuola superiore Miami Beach High School.

Loren era un giovane talentuoso, che amava la vita e lo sport, fin quando la sua brutta malattia non ha preso possesso del suo cervello, portandolo a compiere un disperato gesto.

Lory Del Santo svela il nome del padre di Loren

Dopo anni di segreti, Lory Del Santo ha svelato anche l‘identità del padre di suo figlio. Denis Schaller, un uomo tedesco che non è mai stato presente nelle loro vite.

Era un figlio gemello, loro due erano stati adottati, lui non era tedesco di nascita. Forse il fatto di essere adottato, di avere vissuto un’infanzia particolare, lo ha portato a prendere decisioni, per me incomprensibili.

L’attrice ha raccontato che quando Loren aveva tre anni, Denis la contattò per conoscere suo figlio. Si diedero appuntamento, ma nonostante lei lo attese per più di mezz’ora, lui non si presentò e non chiamò. Da quel momento non si fece più sentire.

Durante la trasmissione di Domenica Live, sul grande schermo l’attrice ha rivisto le foto di suo figlio, accompagnate da una triste musica. Il dolore della sua scomparsa l’accompagna giorno dopo giorno e l’accompagnerà per tutta la sua vita.

Loren non è riuscito a sopportare il dolore di quella diabolica malattia e il suo suicidio, ha cambiato per sempre la vita di sua madre e di suo fratello Devin.

I due fratelli, figli di due padri diversi, erano molto uniti. Insieme erano andati a vivere in America, dove Loren aveva iniziato ad appassionarsi allo sport e alla cucina.

Oggi Loren è un angelo, ma vivrà per sempre nel cuore della sua adorata mamma e del suo amato fratello.