Un destino crudele, quello di Domenico Antinori. Il giovane ha perso la vita a soli 22 anni, in un sinistro stradale avvenuto in provincia di Roma.

Domenico Antinori era uscito per la sua solita passeggiata in moto da Trevignano fino a Manziana. Si è fermato per fare benzina al distributore e poi è ripartito. Poco dopo, si è accorto di aver lasciato il borsellino con i soldi, che aveva tirato fuori per pagare la benzina. Così, è tornato indietro ed è stato proprio poco dopo, che è avvenuto l’imprevedibile impatto.

Il ragazzo di 22 anni, mentre percorreva la Braccianese Claudia, nei pressi del centro commerciale Kesp, in sella alla sua Husqvarna, si è scontrato frontalmente contro una vettura. Una Volskwagn Golf guidata da un altro uomo.

Erano circa le 13:00, subito è stato lanciato l’allarme ai soccorsi. In breve tempo, sono intervenuti gli operatori sanitari e gli agenti dei Carabinieri. Hanno provato a salvare la sua vita con le manovre di primo soccorso, purtroppo il cuore del giovane non ha mai ripreso a battere. Domenico Antinori è deceduto.

Le indagini per il decesso di Domenico Antinori

Le autorità hanno subito dato il via alle indagini. Bisognerà ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale e stabilire le responsabilità dei due conducenti. La prima ipotesi, è quella di una manovra azzardata, forse la fretta di andare a recuperare il portafogli.

La salma del 22enne si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma non è ancora noto se verrà disposta l’autopsia. L’esame potrebbe stabilire l’esatta causa del decesso dopo il sinistro stradale.

Daria Falasca, la fidanzata, sconvolta da quanto accaduto, ha raccontato la storia del portafogli. Il ragazzo lo aveva dimenticato e così aveva fatto inversione. “Se non si fosse dimenticato il portafogli al distributore dopo aver fatto benzina, Domenico non sarebbe tornato indietro. E forse starebbe ancora qui con noi adesso”.