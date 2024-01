Un gravissimo incidente stradale si è verificato lo scorso 14 gennaio sull’autostrada A30, la Caserta Salerno. Una vettura con a bordo due uomini, entrambi di origine calabrese, si è ribaltata più volte. Uno di loro, il 38enne Domenico Defina, non è sopravvissuto ai gravissimi traumi riportati nello schianto. La comunità di Stefanaconi è sconvolta dalla notizia.

Ancora sangue sulle autostrade italiane per l’ennesimo incidente che ha provocato, anche questa volta, una vittima molto giovane.

Lo schianto si è verificato la scorsa domenica 14 gennaio sulla A30 Caserta – Salerno, all’altezza dello svincolo per l’A1 e per Nola, in Campania, ed ha visto coinvolto un solo veicolo.

A bordo dell’automobile c’erano due uomini, entrambi originari della Calabria, che stavano tornando in direzione sud verso casa dopo un viaggio di lavoro.

Amici da sempre, gestivano insieme una ditta di infissi con sede a Stefanaconi, piccolissimo comune calabrese situato nella provincia di Vibo Valentia.

L’auto si è ribaltata più volte, prima di finire distrutta al centro della carreggiata.

Immediato l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118. Questi ultimi, dopo aver estratto entrambi gli uomini dalla vettura, hanno dovuto dichiarare il decesso di uno di loro.

La vittima aveva solo 38 anni e si chiamava Domenico Defina. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale più vicino l’amico.

Sconvolta la piccola comunità di Stefanaconi, dove tutti conoscevano Domenico. Il Sindaco Salvatore Solano ha espresso, tramite social, la sua vicinanza alla famiglia del 38enne:

Una comunità attonita si è risvegliata stamattina con la triste notizia dell’incidente stradale che ha coinvolto due giovani di Stefanaconi, due padri di famiglia, due lavoratori. Domenico e R., due inseparabili amici d’infanzia e soci nel lavoro, sono rimaste vittime stamattina dallo stesso destino. Purtroppo per Domenico non c’è stato nulla da fare. R. si trova ricoverato in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. L’Amministrazione Comunale per voce del Sindaco Salvatore Solano esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Domenico e ai suoi cari. Fa più male pensare che Domenico abbia trovato la morte al rientro da un impegno di lavoro. In un momento così triste per tutti noi esprimiamo la nostra sentita vicinanza alla famiglia, ai genitori, alla moglie, ai figli, al fratello, con la speranza che la fede possa accompagnarli ad alleviare questo profondo dolore. A Raffaele auguriamo una pronta guarigione, nella speranza che possa presto congiungersi ai propri familiari e vederlo quanto prima per le vie del paese.