Terribile schianto frontale tra un autobus di linea e un forgone a Cessole: Per Alessandro Pisano non c'è stato nulla da fare

Drammatico incidente stradale nella serata dello scorso 3 gennaio nell’astigiano, più precisamente sulla strada che collega Cessole a Bubbio. Un autobus di linea, carico di passeggeri, si è scontrato frontalmente contro un furgone che procedeva in senso opposto. Il bilancio parla di un morto e tre feriti. La vittima è l’autista del bus, il 55enne Alessandro Pisano.

Ancora sangue sulle strade italiane, per un inizio di nuovo anno che vede già un numero altissimo di vittime di incidenti stradali.

In questo caso la tragedia ha colpito la provincia di Asti ed è avvenuta sulla strada provinciale 25 che collega Cessole a Bubbio, nei pressi di una curca che porta ad un rettilineo.

Tratto stradale che già in passato era stato teatro di tragedie simili e che è sempre più al centro di dibattiti e critiche sulla mancanza di sicurezza.

I veicoli coinvolti in questo caso sono stati due, un autobus di linea ed un furgone.

L’autobus, della ditta Bus Company, era partito da Acqui Terme in provincia di Alessandria e stava portando i passeggeri verso Cortemilia, in provincia di Cuneo.

Non è chiara la dinamica, ma il grosso mezzo ha impattato violentemente e frontalmente contro un furgone che proveniva in senso opposto.

Dopo l’impatto entrambi i mezzi sono finiti fuori dalla carreggiata e gli automobilisti che stavano transitando in quei momenti hanno subito lanciato l’allarme ai soccorritori.

Nulla da fare per Alessandro Pisano

Sul posto, oltre agli operatori sanitari a bordo delle ambulanze, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri delle diverse stazioni e comandi della zona.

Purtroppo l’incidente ha portato alla morte di una persona. Si tratta del 55enne Alessandro Pisano, di Cortemilia, che era alla guida dell’autobus.

Nello schianto sono poi rimaste ferite tre persone. Si tratta del conducente del furgone, trasportato all’ospedale di Acqui Terme, e due ragazze, che viaggiavano come passeggere sul bus. Per queste ultime si è trattato solo di lievi ferite e traumi. Sono state dimesse poco dopo dall’ospedale.

