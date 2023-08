Ci sarebbe stato un arresto a seguito del terribile incidente stradale avvenuto in Albania nella notte tra mercoledì e giovedì, nel quale hanno perso la vita Domenico e Vincenzo, due ragazzi di Pozzuoli di 23 e 33 anni. A provocare lo scontro un’auto guidata da un ragazzino di 17 anni, ovviamente sprovvisto di patente. Emesso il mandato di cattura per lui.

Avevano solo 23 e 33 anni Domenico e Vincenzo e nei giorni scorsi erano volati in Albania per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Mercoledì sera erano usciti dal loro alloggio e hanno festeggiato il compleanno di Vincenzo. Intorno alle 3:00 del mattino sono poi saliti a bordo della loro motocicletta, una Honda, e da Ksamil li avrebbe riportati a Saranda, dove avrebbero pernottato appunto.

Durante il tragitto si sono ritrovati davanti una vettura, una Mercedes, che aveva invaso la loro corsia. Il conducente della moto non è riuscito a far nulla per evitare il violento schianto frontale tra i due mezzi.

Schianto, a seguito del quale, entrambi i ragazzi italiani sono rimasti incastrati al di sotto dell’automobile che li ha schiacciati e trascinati a lungo.

L’arrivo tempestivo dei sanitari non è servito ad evitare il peggio, visto che entrambi hanno perso la vita praticamente sul colpo per i gravissimi traumi riportati.

A bordo della macchina viaggiavano un ragazzino di 17 anni, che era alla guida, e un suo amico 16enne. Entrambi feriti lievemente, hanno ricevuto le cure del caso dagli stessi sanitari.

Arrestato il responsabile della morte di Domenico e Vincenzo

Come detto il guidatore della vettura che ha causato l’incidente è ancora minorenne. E in Albania, proprio come in Italia, il conseguimento della patente di guida è concesso solo ai maggiorenni.

Per questo le autorità del posto lo hanno arrestato e ora dovrà rispondere dei reati di violazione del codice stradale che ha provocato la morte di diverse persone e guida impropria.

La notizia della morte di Domenico e Vincenzo è arrivata subito al quartiere Martusciello di Pozzuoli, dove vivevano e tutti li conoscevano e apprezzavano.

Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, ha espresso il suo cordoglio e quello di tutta la cittadinanza alle famiglie delle vittime, colpite da un dolore così grande.