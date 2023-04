Per la scomparsa della mamma Rosa Gigante, per mano, con tutta probabilità di una vicina di casa in cura per problemi mentali, Donato Di Caprio, il figlio salumiere famoso su TikTok, rilascia sui social network le prime parole da quando il corpo di sua madre è stato rinvenuto senza vita. Il suo locale ha riaperto ed è grande l’affetto dei suoi fan in questo momento di profondo lutto.

Voglio giustizia e tutta la verità.

Poche le parole di Donato De Caprio, le prime dopo l’omicidio della mamma, Rosa Gigante. Un decesso che ha lasciato senza parole tutta la comunità del quartiere Pianura di Napoli, in lutto per questa terribile scomparsa. Tutti si stringono al figlio della vittima, anche i fan che sui social seguono il salumiere diventato famoso grazie ai suoi video su TikTok.

Il messaggio è apparso sul suo profilo Instagram, nel quale annuncia la riapertura della sua salumeria, con un cuore fasciato in segno di lutto per la perdita che ha dovuto subire. Ancora il tiktoker non ha parlato con i suoi fan, chiuso comprensibilmente nel suo dolore.

Per il decesso della mamma di 72 anni è stata già fermata Stefania Russolillo, una vicina di casa di 47 anni. La donna è in cura presso un centro di igiene mentale. Ha reso una parziale confessione, dicendo di non ricordare proprio tutto, soprattutto per quello che riguarda movente e dinamica.

Poche le parole di Donato De Caprio sui social all’indomani della scomparsa della mamma

Stefania Russolillo dice di non ricordare tutto, ma rammenta di una lite per il furto di lettere dalla cassetta della posta di Rosa. Secondo l’avvocato della famiglia De Caprio il movente potrebbe essere un altro.