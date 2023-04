Sono in corso tutte le indagini del caso per questo episodio così straziante, che purtroppo ha portato al decesso di Rosa Gigante, la madre del salumiere Donato De Caprio, molto famoso sui social per i suoi video. L’unica accusata è una vicina di casa, chiamata Stefania Russolillo.

Quest’ultima si trova in stato di fermo, dalla mattina di mercoledì 19 aprile, il giorno dopo il cui si sono consumati i fatti. Tuttavia, il legale della famiglia della vittima Hillary Sedu, crede che abbia avuto aiuto da un’altra persona.

Al momento l’identità ancora non è stata resa nota, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo episodio. L’avvocato in un’intervista con Fanpage.it, ha dichiarato:

Una persona che ieri si trovava in via Sant’Aniello, nell’edificio, ci ha detto di aver visto la Russolillo insieme ad un’altra persone. Non si tratta di un testimone oculare, ma secondo il suo racconto la donna non era sola in quei momenti.

Questo è un aspetto che stiamo ancora approfondendo e di cui ne parlerò con il pubblico ministero. I figli non hanno riscontro di precedenti screzi tra le due donne. Secondo alcuni testimoni, la Gigante si sarebbe lamentata di alcuni furti ed anche i vicini avrebbero notato degli ammanchi nelle loro abitazioni.

Il delitto di Rosa Gigante e come si sono svolti i fatti

I fatti si sono consumati nella giornata di martedì 18 aprile, nel quartiere Pianura, che si trova nella periferia Ovest di Napoli. Da ciò che è emerso la signora 73enne era chiusa in casa e non era solita aprire a tutti.

Essendo quasi non vedente, era schiva e cercava di stare con gli altri il meno possibile. Probabilmente quando ha visto la sua vicina suonare alla porta, ha aperto, visto che la conosceva.

L’allarme è scattato intorno alle 13, tramite il marito di Stefania Russolillo. Tuttavia, quando gli agenti sono entrati nella casa, hanno fatto la straziante scoperta. La signora era a terra ormai senza vita. Sul corpo c’erano anche delle bruciature, compatibili proprio con un tentativo di occultamento.

Il figlio Donato De Caprio solo poco tempo fa, ha aperto una nuova salumeria con Steven Bassari. Nella giornata di ieri, hanno deciso di chiudere per lutto ed ora il figlio, aspetta solo di sapere la verità sul delitto di sua madre.