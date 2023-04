Torna a parlare il salumiere famoso su TikTok Donato De Caprio, sulla scomparsa della madre, che ha perso la vita per mano della vicina di casa, in cura presso un centro di igiene mentale. L’uomo afferma di non sapere perché sia successo. Lui in quel momento non era a casa, era al lavoro. Ed è stato avvisato dal figlio.

Non so come sia potuta entrare in casa, mia mamma apriva solo a me e mia sorella.

Queste le parole del salumiere molto popolare sui social network, escludendo che tutto sia nato dalla gelosia della vicina di casa per il suo successo su TikTok. A Porta a Porta Donato De Caprio, tre giorni dopo l’omicidio della madre Rosa Gigante, avvenuto nel quartiere ovest di Napoli, Pianura, spiega:

No, non mi sono fatto un’idea del perché sia successo.

Io stavo lavorando, ho avuto una telefonata da mio figlio, mi ha detto che la nonna non si sentiva bene, ma non riusciva a parlare perché è un bambino. Poi la signora del piano di sotto mi ha detto vieni a casa che tua mamma non sta bene.

Il salumiere ha detto che, arrivato a casa, non ha avuto nemmeno il tempo di vederla o di entrare. La Polizia aveva già chiuso e sbarrato tutto. Ancora lui si chiede perché la vicina di casa abbia fatto una cosa del genere. E soprattutto come possa essere entrata in casa, visto che la mamma era ipovedente e apriva solo a lui e a sua sorella.

Donato De Caprio e la scomparsa della madre: si chiede come la vicina di casa sia entrata

L’uomo non si dà pace per quello che è successo. E non sa nemmeno spiegarsi perché la donna abbia compiuto questo gesto. Ma esclude che tutto sia nato per la sua popolarità sui social con milioni di follower e tante persone in fila davanti al suo negozio alla Pignasecca.

Dopo un giorno di chiusura per lutto, la salumeria, aperta con il socio influencer Stevan Basalari, ha riaperto i battenti. E davanti al negozio tantissime persone hanno voluto fare le loro condoglianze, anche se il figlio di Rosa non c’era.