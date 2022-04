Depressione. Sarebbe questa la causa di ciò che è successo nelle prime ore del pomeriggio di venerdì scorso, nell’appartamento di Ponte San Nicolò in cui ha perso la vita una donna di 35 anni. Aveva litigato con il nuovo compagno e per ripicca ha dato fuoco ai vestiti dell’uomo, perdendo però ben presto il controllo delle fiamme.

Una tragedia che ha dell’incredibile e che lascerà due bambini senza una mamma.

Verso l’ora di pranzo di venerdì scorso, alcuni residenti di via Firenze, a Ponte San Nicolò, comune a sud di Padova, hanno chiamato i Vigili del Fuoco dopo aver visto del fumo e delle fiamme uscire da un appartamento posto al primo piano di un condominio.

Gli agenti hanno spento le fiamme e poi sono entrati all’interno, facendo la triste scoperta. Una giovane donna di 35 anni era stesa a terra, ormai priva di vita. L’inalazione di fumo aveva provocato una morta per soffocamento.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato i dovuti rilievi e interrogato tutti coloro che avrebbero potuto aiutare a fare maggiore chiarezza possibile su ciò che è successo davvero.

Il gesto di ripicca della donna di 35 anni

Con le indagini sono venuti fuori dei dettagli che spiegano come fosse la situazione di vita della vittima. Lei soffriva di forte depressione. Patologia che aveva contratto a seguito di alcuni tristi avvenimenti capitati nella sua vita.

Prima la morte di sua mamma, poi quella del papà. Il dolore per la separazione dal suo ex marito e dai suoi due bambini, che sono stati affidati a lui proprio per via della depressione di lei.

L’anno scorso, insieme al nuovo compagno, stava per arrivare la gioia di una bimba, ma il destino ha voluto che quella gravidanza non arrivasse a termine.

Venerdì, la donna aveva avuto un forte battibecco con il compagno, poiché lui l’aveva scoperta a bere alcoolici di prima mattina. Litigio che ha spinto l’uomo a sbattere la porta e andare via.

Lei però non ci stava e per ripicca ha deciso di dare fuoco ai vestiti dell’uomo, dentro casa. Una scelta ovviamente non razionale, che ha scatenato l’incendio che alla fine ha ucciso lei stessa.