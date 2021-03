Dopo la forte depressione, Sara Tommasi torna a far parlare di sé, ma questa volta per un motivo diverso

A rilasciare la notizia è stato il settimanale Novella 2000. Sara Tommasi, ex showgirl con un passato molto complicato, caratterizzato da forte depressione, abusi e dipendenze da sostanze stupefacenti, ha cambiato vita e sta per sposarsi. A portarla all’altare, il prossimo 21 marzo, sarà Antonio Orso, il suo manager.

Sarà un rito civile con pochi invitati e sarà celebrato in un resort a Massa Martana, in provincia di Perugia. Il settimanale ha fatto trapelare notizia anche su chi saranno i testimoni della coppia. Per la sposa sarà suo papà, mentre per lo sposo sarà la nonna di Sara.

Sara indosserà uno splendido vestito bianco e gli invitati di eccezione dei quali, finora, si ha la certezza della loro presenza, sono Eva Henger e Francesca Cipriani.

Il passato difficile di Sara Tommasi

Il popolo italiano aveva conosciuto Sara Tommasi per la sua bellezza e per la sua brillantezza. Oltre che show girl, si era anche laureata in Economia e Commercio all’universita Bocconi di Milano.

Dopo aver accumulato esperienze televisive e cinematografiche di tutto rispetto, è iniziato per lei il vero declino.

Nel 2011 viene coinvolta nell’ormai famoso caso Ruby, con al centro delle indagini l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. A seguito di quelle indagini, Sara ha dichiarato più volte di avere paura che qualcuno la uccidesse e che, in passato, era stata drogata da qualcuno che poi avrebbe abusato di lei.

Sempre nello stesso anno e in quelli successivi, inizia ad apparire sempre più spesso senza veli e partecipa a diversi film a luci rosse. Diverse interviste e video che circolano sul web in quel periodo, la mostrano in condizioni poco lucide, tanto da spingere la sua famiglia a pensare che qualcuno la costringesse e plagiasse mentalmente. Da lì gli sforzi per mandarla in diverse cliniche di recupero.

Dopo diversi anni, pieni di processi per abusi nei suoi confronti, seguiti da molto silenzio, sembra che Sara Tommasi sia finalmente uscita dalle sabbie mobili.

Oggi, grazie al suo futuro marito Antonio e alla sua famiglia, che non l’hanno mai abbandonata, Sara è finalmente felice e anzi, è anche in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne.

Un calvario davvero molto lungo per la 39enne, ma dal quale sembra finalmente uscita.