L'auto su cui viaggiava la donna di 35 anni ha urtato due vetture prima di ribaltarsi: per lei non c'è stato nulla da fare

Non c’è stato nulla da fare per la donna di 35 anni rimasta coinvolta, la notte scorsa, nel grave incidente capitato a Roma, più precisamente a via di Boccea, nel quartiere Aurelio. In auto con lei c’era la figlia 15enne, che ora è ricoverata in gravi condizioni al policlinico Gemelli della città. Oltre alla vettura su cui viaggiavano le due, sono rimaste coinvolte nel sinistro altre tre macchine.

L’ennesima vittima delle strade è arrivata la notte scorsa, a Roma. Un week end purtroppo drammatico, quello che ci si è lasciati alle spalle, in cui hanno perso la vita diverse persone vittima di un destino beffardo.

Nella notte tra domenica e lunedì, Giulio Santi, un ragazzo di soli 27 anni è uscito fuori strada a Megliadino San Vitale, in provincia di Padova, finendo a sbattere contro un muretto di cemento armato situato all’interno di un fossato.

Sempre lunedì, ma nel pomeriggio, ha perso la vita Marco Gasparini, un uomo di 52 anni, marito e padre di un figlio piccolo. Per lui fatale l’incidente con la motocicletta appena acquistata e della quale la moglie aveva una paura tremenda. Paura che si è trasformata in tragica realtà.

Lo stesso amaro destino è toccato ad una donna di 35 anni, originaria del Sudamerica ma residente a Roma, che ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale tra le vie della città.

La dinamica dell’incidente

La donna era a bordo della sua Toyota Yaris e stava percorrendo via di Boccea, all’altezza di piazza dei Giureconsulti nella zona del quartiere Aurelio.

Per motivi ancora in corso di accertamenti, è uscita fuori dalla sua corsia ed ha sbattuto contro due vetture, prima di ribaltarsi in maniera molto violenta.

Per lei non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nell’impatto, che ne hanno causato la morte nel tragitto verso l’ospedale. La figlia 15enne, che viaggiava insieme a lei, è stata invece trasportata al Gemelli in codice rosso.

Le altre due vetture coinvolte nel sinistro sono una Ford Fiesta, su cui viaggiava un ragazzo italiano di 24 anni, fortunatamente illeso, ed una Citroen C3, su cui viaggiavano tre cittadini di origini peruviane.

Per due di loro è stato necessario solo qualche controllo di rito all’ospedale Santo Spirito, mentre la terza persona è ricoverata in gravi condizioni al San Camillo.