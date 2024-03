In queste ore il medico legale sta facendo ulteriori accertamenti sulla salma di Elena Leonardi, la donna di 40 anni trovata senza vita nelle acque del darsena, nella giornata di venerdì 8 marzo. In queste ore avrebbero scoperto la causa dietro al suo straziante decesso.

Gli agenti stanno facendo ulteriori accertamenti sulla vicenda, visionando appunto i filmati di video sorveglianza della zona. Al momento l’ipotesi più plausibile è quella di una caduta o di un malore improvviso, ma non hanno ancora escluso quella del coinvolgimento di altre persone.

Elena Leonardi nella mattina di venerdì 8 marzo, aveva detto al compagno che sarebbe andata a controllare la loro barca a vela, che avevano ormeggiata nel porto dell’isola della Certosa, che si trova nella città di Venezia. Una volta qui, nessuno sa bene cosa è successo, ma sono stati proprio gli uomini della Marina a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Purtroppo intorno alle 12.30 di quello stesso giorno, avrebbero trovato il corpo senza vita di una persona in acqua. Così i pompieri intervenuti hanno lavorato a lungo per riuscire a tirarla fuori e poi l’hanno portata a riva. Solo dopo hanno scoperto le sue generalità e quindi hanno iniziato ad indagare sul caso.

La possibile causa dietro al decesso di Elena Leonardi

CREDIT: MINGOMATIC

Da quello che scrivono alcuni media locali, la donna avrebbe perso la vita per annegamento. Infatti l’ipotesi è che sia caduta in acqua o per malore, o per la banchina resa viscida dalla pioggia e non sia più riuscita ad uscire.

Il medico legale nella giornata di oggi, dovrebbe eseguire una seconda ispezione cadaverica. Da qui si potrà capire l’esatta causa che ha portato alla sua scomparsa e quindi, avere un quadro completo di tutta la situazione.

Gli inquirenti solo dopo aver capito cosa le è successo davvero ed aver controllato i filmati di video sorveglianza, potranno decidere quindi di riconsegnare la salma alla famiglia, per l’ultimo straziante addio. Ci saranno a breve nuovi aggiornamenti su questo episodio.