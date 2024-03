Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 8 marzo. Una donna di 40 anni, chiamata Elena Leonardi è stata trovata ormai senza vita nelle acque del fiume, in cui lei ed il compagno avevano ormeggiato la loro barca a vela.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine intervenute, che per riuscire a riprendere il corpo, hanno dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. L’ipotesi è proprio che sia scivolata in acqua, visto che la zona è scivolosa per le piogge incessanti di questi giorni e non sia più riuscita a risalire.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 12.30 di venerdì 8 marzo. Precisamente nelle acque del fiume Darsena, che si trova nella città di Venezia. La donna aveva detto al compagno che sarebbe andata a controllare la loro barca a vela ormeggiata al porto locale, ma alla fine è emersa la triste realtà.

Gli agenti in quei minuti hanno notato che all’interno del fiume c’era il corpo della donna ormai senza vita. Per questo hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a tirarla fuori. Successivamente hanno scoperto le sue generalità e quindi avvisato i suoi familiari. Solo alla fine hanno avviato le indagini del caso.

Le indagini per il decesso di Elena Leonardi e lo strazio del suo compagno

Da ciò che è emerso in queste ore, sul corpo non avrebbero trovato segni di violenza, che possano far pensare ad un delitto. Di conseguenza l’ipotesi che ora sembra essere più plausibile, è proprio che probabilmente sia scivolata lungo il porticciolo, perché bagnato e viscido, però dopo essere caduta in caduta, non è riuscita a risalire.

Il medico legale in queste ultime ore dovrà eseguire un primo esame sul corpo e quindi stabilire l’esatta causa dietro al decesso di Elena Leonardi. Il compagno Manuel Frara, intervistato da Il Corriere della Sera, ha detto: