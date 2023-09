Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di una donna di 42 anni, chiamata Filomena. Purtroppo nella giornata di domenica 3 settembre, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Probabile gesto estremo.

Ora le forze dell’ordine intervenute stanno lavorando per capire i contorni di questo episodio così grave e straziante, che ha portato tre bambini a perdere la loro mamma.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 3 settembre. Precisamente nell’abitazione della madre che si trova in piazza IV Novembre, a Succivo, in provincia di Caserta.

Un familiare entrato in casa, si è trovato davanti alla scena straziante ed ha lanciato il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Tuttavia, per la giovane donna non sono riusciti a fare nulla. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso, probabilmente causato da un gesto estremo.

Hanno trovato segni sul collo che sarebbe compatibili con l’impiccagione. Ovviamente però saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte sull’accaduto e soprattutto a capire i motivi di questo gesto così grave e straziante. Ora sono tutti in lutto per la grave perdita.

Il messaggio di cordoglio per la donna di 42 anni

La notizia di quanto accaduto ha sconvolto tutti, soprattutto perché la donna era molto conosciuta essendo figlia di uno degli agenti della Polizia Locale. Lo stesso sindaco Salvatore Papa in un messaggio di cordoglio per il papà ha scritto:

In questo momento di dolore e sofferenza, la solidarietà dell’intera Amministrazione Comunale va a te e la tua famiglia. Siamo profondamente addolorati per la perdita della tua amata figlia.