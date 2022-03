Macabra scoperta a Trieste. Una donna di 90 anni è stata rinvenuta morta, all’interno della sua abitazione in centro. La cosa sconcertante è che la data presumibile del decesso risalirebbe al 2018. Negli ultimi 4 anni, dunque, nessuno si era preoccupato di contattarla o sentirla. La città intera è sotto shock.

Una vicenda che ricorda ciò che è capitato a Como un paio di mesi fa. In quel caso la vittima era Marinella Beretta. La 70enne viveva in una villetta situata in Via Comum Oppidum, che precedentemente aveva venduto ad un cittadino svizzero.

L’uomo pagava regolarmente la donna, ma aveva deciso di restare a vivere in Svizzera, lasciando a lei l’usufrutto. Tra i due non c’erano contatti e lei non aveva nessuno che si occupasse di lei.

Con il maltempo e il pericolo che gli alberi del giardino della villa cadessero provocando danni, i vicini di casa hanno contattato l’uomo che, solo a quel punto, ha provato a telefonare alla donna.

Non ricevendo risposta si era recato a Como e vedendo che nessuno rispondeva al campanello, ha avvertito le autorità.

Quest’ultime sono intervenute, hanno forzato il portone, sono entrate ed hanno trovato il cadavere in stato di decomposizione avanzato, seduto su una sedia del soggiorno.

L’autopsia, in quel caso, ha stabilito che la vittima era deceduta da circa due anni.

Il ritrovamento della donna di 90 anni a Trieste

Vicenda tristemente simile, quella capitata a Trieste in questi giorni. La donna di 90 anni viveva nella sua casa al centro storico della città. Aveva solo una sorella con cui i rapporti si erano interrotti da anni.

Ad accorgersi che qualcosa non andasse sono stati i funzionari dell’Inps, che non ricevendo risposte da tempo, si sono recati nell’abitazione per verificare.

Non ricevendo risposta, hanno chiamato la Polizia che, come nel caso di Como, ha forzato la porta d’ingresso dell’abitazione.

All’interno della casa gli agenti hanno trovato il cadavere mummificato dell’anziana e anche quello del suo gatto.

Nell’appartamento sono stati rinvenuti alcuni prodotti alimentari, che riportano la scadenza del 2018. Si pensa dunque che, presumibilmente, sia quello l’anno in cui la signora sia deceduta. 4 lunghi anni in cui nessuno si è preoccupato di lei o della sua salute. La causa della morte, data la veneranda età, si pensa che possa essere naturale.