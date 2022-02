Una donna anziana è stata trovata su una sedia morta da oltre due anni. Questa è l’incredibile storia di Marinella Beretta la quale viveva nella sua abitazione presso Como. Nel momento in cui gli agenti sono giunti alla macabra scoperta, il corpo della donna era in stata di decomposizione.

Nel corso delle ultime ore il quotidiano della provincia di Como ha riportato una notizia che ha lasciato tutti gli abitanti della città sotto shock. Marinella Beretta, una donna anziana di 70 anni è morta circa due anni. Tuttavia, sembra che nessuno sia venuto a conoscenza del suo decesso in quanto gli agenti hanno ritrovato il suo corpo in stato di decomposizione su una sedia.

La storia di Marinella Beretta ha dell’incredibile ed ancora non si riesce a comprendere come la donna non aveva nessun parente che potesse preoccuparsi per lei. La 70enne viveva presso una villetta situata a Como, in Cia Comum Opidum.

Tempo fa Marinella Beretta aveva venduto la sua abitazione ad un cittadino svizzero, tuttavia aveva mantenuto il diritto di usufrutto. L’uomo pagava in maniere regolare la 70enne e nel corso degli ultimi giorni prima della scoperta aveva provato a mettersi in contatto con lei inutilmente.

A differenza del cittadino svizzero il quale non si è insospettito neanche un po’, la scoperta del cadavere della signora è avvenuta grazie ai vicini di casa. Questi ultimi hanno chiamato il proprietario dicendogli di mettere in sicurezza il giardino. Tuttavia, quando il diretto interessato si è recato presso l’abitazione non ha trovato nessuno e di conseguenza ha chiamato la polizia.

Gli agenti per entrate hanno dovuto forzare una finestra dell’ingresso. Stando al loro racconto il cadavere della donna si trovava su una sedia nel salotto in decomposizione avanzata. La morte di Marinella Beretta sarebbe avvenuta per cause naturali. Malgrado questo, la Procura sta decidendo se effettuare un’autopsia.