Donna incinta con un forte mal di testa viene dimessa ma poco dopo perde il suo bambino Bologna, incinta viene dimessa dall'ospedale, ma poche ore dopo perde il suo bambino per sempre. Ecco cosa le è accaduto..

Un vero e proprio dramma, è avvenuto lo scorso tre gennaio all’ospedale Maggiore di Bologna, dove una donna incinta ha perso il suo bambino per sempre. Inizialmente si era presentata con un forte mal di testa, ma poco dopo le dimissioni, è stata riportata con un’emorragia in corso e per il piccolo non c’è stato più nulla da fare.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i familiari del bambino, che non vedevano l’ora di conoscerlo e tenerlo tra le braccia.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle scorse ore, nella giornata di venerdì tre gennaio, la donna di origini africane, ha iniziato ad accusare un forte mal di testa, era alla trentaduesima settimana di gravidanza.

Visto che non riusciva a passare, ha deciso di andare in pronto soccorso per un controllo. Una volta lì, il medico le ha prescritto una cura per la pressione alta e per la cefalea e subito dopo le ha dato le dimissioni.

Una volta tornata a casa, però, la situazione per la mamma non è affatto migliorata ed infatti, è stata colpita da una forte emorragia. Non ha avuto altra scelta che tornare in ospedale, solamente tre ore dopo.

Il medico durante il secondo controllo, ha fatto la terribile scoperta e cioè che il neonato che aveva il grembo, era deceduto e per lui non c’era più nulla da fare.

Una vicenda sconvolgente, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La famiglia ora è distrutta per questa grande perdita, ma non è ancora chiaro se abbiano fatto partire una denuncia penale o se ci siano in corso solo degli accertamenti da parte della struttura ospedaliera.

Un evento drammatico, che ha spezzato i cuori di tutta la comunità, che ancora oggi non riesce proprio a capire come sia potuta accadere una tragedia simile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Donna induce il parto 15 giorni prima per far conoscere la figlia al padre malato terminale