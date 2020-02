Donna incinta contagiata a Codogno: “la gravidanza prosegue e la bambina sta bene” Ultime notizie sulla moglie incinta del trentottenne, il paziente 1 e sulla bimba che che stanno aspettando. Finalmente un'altra buona notizia ♥️

Le ultime notizie diffuse riguardo l’emergenza sanitaria Coronavirus, riguardano la donna incinta contagiata a Codogno, moglie del trentottenne rinominato ” paziente 1″. Quest’ultimo sarebbe colui che avrebbe dato il via a uno dei due focolai, quello nel lodigiano. Dopo il ricovero di suo marito, la donna in dolce attesa era stata messa in quarantena e sottoposta agli esami, risultati positivi al Coronavirus.

È giunta ora la notizia che la donna è in ottime condizioni, così come la bambina che porta in grembo. Era già in maternità da diverso tempo, quindi non c’è molto rischio che abbia contagiato altre persone. Rimane però un mistero come suo marito abbia contratto il virus. Si pensava inizialmente che fosse stato un amico tornato lo scorso 31 gennaio dalla Cina e con il quale era andato a mangiare e a bere qualcosa per tre volte.

Il presunto “paziente zero” è però stato sottoposto al tampone e a tutti gli esami necessari, ma è risultato negativo al Coronavirus. È risultato anche che non lo ha mai contratto prima, poiché non ha sviluppato gli anticorpi. Il paziente zero non è lui. Gli esperti lo stanno ancora cercando e la caccia continua ad essere molto complessa.

Tornando alla donna incinta, la notizia è stata data dall’Ansa, che ha ricevuto i dettagli da una fonte vicina alla gestante. La donna è asintomatica ma sta bene.

Si trova attualmente ricoverata all’ospedale Sacco di Milano, mentre suo marito si trova al San Matteo di Pavia, ancora in gravi condizioni.

Nei giorni scorsi sono state molte le gestanti preoccupate che hanno domandato quali rischi corre il feto che hanno in grembo. In un precedente articolo è stato spiegato che non ci sono ancora notizie sufficienti per stabilire il contagio mamma futuro nascituro. Però, secondo quanto raccolto fino ad ora, tutti i bambini nati con un parto cesareo, da una mamma affetta da Coronavirus, sono risultati sani e negativi al test.

Non ci sono però prove riguardo la trasmissione con parto naturale. Potete leggere tutto QUI.

