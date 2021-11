Susanna se n’è andata il 6 ottobre 2020 insieme al suo bambino che portava in grembo. A un anno di distanza parla il marito della donna morta al nono mese di gravidanza con il figlio. L’uomo, come è comprensibile, è disperato perché ha perso la moglie e il figlio. La famiglia pensa che la tragedia si poteva evitare, mentre la Procura ha archiviato il caso.

Vincenzo Cataldi è il marito di Susanna, morta a ottobre 2020 dopo un malore mentre era al nono mese di gravidanza.

Pensavamo che non avremmo mai potuto avere figli. Quando Susanna è rimasta incinta abbiamo toccato il cielo con un dito. Il 6 ottobre sono morti lei e il bambino, mi è crollato il mondo addosso. Chiediamo che sia fatta chiarezza e giustizia. Quel giorno mi hanno portato via tutto, una cosa del genere non deve accadere mai più.

L’autopsia ha chiarito che mia moglie è deceduta per un’aneurisma cerebrale, mio figlio per ipossia uterina, è stato troppo tempo senza ossigeno. Pensiamo che la loro morte si sarebbe potuta evitare, per questo con il nostro legale ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione da parte della Procura.

Dopo la morte di Susanna, la Direzione regionale Salute ha dato il via a una procedura per capire se ci fossero delle responsabilità. La Procura ha fatto lo stesso, ma pare che la colpa non sia di nessuno. E il suo caso è stato archiviato.

Donna morta al nono mese di gravidanza, il dolore del marito

L’uomo chiede ulteriori indagini, supportato dal legale che si sta occupando del caso.

