Possibile svolta nel caso di Dora Lagreca: tracce di sangue sono state trovate dalla famiglia della giovane donna, dopo che il fidanzato, indagato per istigazione al suicidio, aveva raccontato che lei si era lanciata dal balcone di casa. E lui aveva anche provato a trattenerla, non riuscendo a evitare che cadesse nel vuoto, cadendo dal quarto piano del palazzo di Potenza dove si trovavano insieme.

Negli ultimi giorni Dora Lagreca aveva scritto su Facebook post preoccupanti.

Spesso ci fa male chi conosciamo.

Questo aveva scritto la donna di 30 anni sui social network, insieme ad altre frasi che oggi appaiono un grido di allarme, vista la tragica morte della ragazza, caduta dal balcone al quarto piano di una casa a Potenza. Da poche settimane aveva ottenuto un posto in una scuola di Tito, in provincia di Potenza

Gli uomini dovrebbero avere famiglie non amanti.

La famiglia non crede per niente al suicidio ed è per questo motivo che ha continuato a indagare, soprattutto sugli oggetti personali della ragazza restituiti ai suoi cari dagli inquirenti. E proprio su alcuni di questi oggetti sarebbero state trovate tracce di sangue.

Il legale della famiglia di Dora Lagreca ha già inviato alla Procura gli orecchini che la donna indossava quella sera, perché avrebbero trovato sopra delle tracce di sangue. Potrebbe trattarsi di un nuovo elemento utile nel caso della giovane morta a Potenza.

Dora Lagreca e le tracce di sangue sugli orecchini: la famiglia non crede al suicidio

Quello che ora gli inquirenti devono capire è se la sera in cui è morta Dora Lagreca indossasse o meno quegli orecchini. E se li avesse al momento della caduta. Per poter valutare meglio la posizione del suo fidanzato, l’unico a essere con lei quella notte.

Il caso della sua morte è approdato anche nella trasmissione di rete 4 Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi. Qui si è anche indagato il rapporto tra i due fidanzati e del loro amore considerato tossico.