Una donna partorisce 9 gemelli. Potrebbe essere uno choc per tutte le donne, alle prese con 9 bambini da accudire. Ma forse non per Halima Cisse, la donna del Mali che ha dato alla luce i suoi bambini in Marocco. Lei, infatti, aveva già metabolizzato la gravidanza plurigemellare: aspettava 7 piccole bocche da sfamare. Ne sono nate invece due in più.

Fonte Pixabay

Halima Cisse vive nel Mali e ha solo 25 anni. Quando è rimasta incinta, i medici hanno scoperto che si trattava già di una gravidanza da record. La donna aspettava infatti non una coppia di gemelli, ma sette bambini.

Le ecografie, però, non hanno detto il vero, perché il conteggio dei figli al momento della nascita è risultato diverso. E non per difetto. La donna infatti ha dato alla luce non 7 ma 9 figli.

I controlli pre parto avevano individuato solo 7 bambini. Ma alla fine sono nati cinque femmine e quattro maschi. Subito i gemellini sono stati messi in incubatrice, a causa del peso troppo basso, tra i 500 grammi e il chilo.

Per tre settimane dovranno stare in ospedale, sperando che le loro condizioni di salute non si aggravino, visto il peso basso. All’inizio i medici erano perplessi, ma oggi si dicono ottimisti. Bisognerà aspettare un po’, sperando che la mamma possa tornare presto in Mali con i suoi 9 bambini. Kader Arby, il papà, li aspetta tutti a casa insieme alla sorella maggiore.

Fonte Pixabay

Donna partorisce 9 gemelli: per fortuna stanno tutti bene

Mamma e bambini stanno bene, come hanno sottolineato i medici del reparto di ostetricia dell’ospedale in Marocco dove ha avuto luogo il parto.

Fonte Pixabay

I piccoli stanno tutti bene finora.

Queste le parole delle autorità marocchine che confermano che le condizioni di salute dei gemelli sono buone. In passato avevamo già assistito a casi del genere, ma i bambini purtroppo erano morti poco dopo il parto.