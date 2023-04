Donna sposata con pupazzo annuncia: “Aspettiamo il secondo figlio”

La storia di Meirivone Rocha Moraes è molto famosa sul web. La donna brasiliana di 37 anni è salita alla ribalta mondiale tempo fa quando ha annunciato il suo matrimonio con una bambola di pezza. Nozze straordinarie con tanto di 250 invitati.

Poi nel 2022 ha annunciato di essere incinta ed ha partorito il primogenito, sempre una bambola di pezza in miniatura. Nel corso dei mesi ha poi annunciato anche che il matrimonio era in crisi a causa di un tradimento del marito.

Fonte: web

Oggi è tornata sui social con un video dove ha annunciato che aspetta un secondo bambino da Marcelo, suo marito bambola. La donna ha postato un video dove mostra un test di gravidanza positivo. “Sono molto felice perché sono di nuovo incinta, Marcelo continuava a chiedermi quando avremmo avuto un altro bambino. Ci sono state un paio di volte in cui ho avuto la nausea, quindi ho fatto un test, ma sono risultata negativa. Tuttavia, di recente ho ricominciato ad avere la nausea, quindi ho comprato un test dalla farmacia locale ed è risultato positivo” – ha raccontato.

Siccome la relazione con Marcelo era in crisi nell’ultimo periodo, la donna spera che questo nuovo arrivo in famiglia possa far tornare il sereno tra i due. “Da quando ho scoperto che mi tradiva, siamo stati molto distanti. Viviamo ancora nella stessa casa ma non è più la stessa cosa. Ma ora, a causa del bambino, le cose sono diverse. Marcelo è stato molto più affettuoso con me e credo che questo migliorerà il nostro rapporto. Questo nuovo bambino salverà il nostro matrimonio“ – ha raccontato.

Ovviamente i due si augurano che nasca una bella femminuccia dato che il bebè nato lo scorso anno era un maschietto.

Inutile dire che i suoi video sono molto virai sui social ed è forse per questo che la donna continua con questa storia.