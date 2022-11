Meirivone aveva sposato un bambolotto di pezza, ma dopo un anno l’ha lasciato: “Mi ha tradita”

La storia di Meirivone Rocha Moraes lo scorso anno fece il giro del mondo. La donna brasiliana salì agli onori della cronaca a dicembre del 2021 quando convolò a nozze con Marcelo. E fin qui tutto normale se non fosse che Marcelo è un bambolotto di pezza donatogli dalla madre.

Il matrimonio tra la 37enne e Marcelo avvenne in grande stile il 18 dicembre 2021 con tanto di 250 invitati. E dopo poco tempo dal fatidico ‘si’, la coppia ha vissuto la gioia di diventare genitori di Marcelinho, un altro piccolo bambolotto di pezza ovviamente.

Fonte: web

Ora, a distanza di quasi un anno dal matrimonio, a quanto pare la storia d’amore sta vivendo un periodo di crisi. La donna ha infatti svelato su Tiktok di aver scoperto il tradimento di Marcelo e di soffrire molto. Una storia surreale, un video incredibile che ha ricevuto in poco tempo oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e 120mila like.

“L’ho scoperto tramite un’amica che mi ha detto di aver visto Marcelo entrare in un motel con un’altra mentre io ero in ospedale con nostro figlio” – il racconto della donna nel video.

Fonte: web

“All’inizio pensavo stesse mentendo, ma poi ho iniziato a guardare attraverso il suo telefono e ho visto le conversazioni, il che mi ha fatto capire che mi stava tradendo davvero. Ha continuato a negare tutto e ha detto che mi ama molto, oltre a chiedere perdono tra le lacrime” – ha proseguito con alcune persone che hanno rincarato la dose commentando: “parla con lui, prova a superare questo”.

Fonte: web

E Meirivone ha raccontato di aver avuto in effetti una discussione con il marito, davanti al figlio che è scoppiato in lacrime. “La discussione è stata brutta, nostro figlio piangeva, quindi gli ho gridato: ‘Vedi cosa hai fatto?’ Gli ho chiesto chi fosse la donna e lui non ha risposto”.

Meirivone ha poi aggiunto: “Volevo metterlo fuori casa ma il nostro bambino sta crescendo e in questa fase suo padre gli mancherà molto. Inoltre, l’amore che provo per lui mi ha fatto perdonare – non del tutto – ma non lo so. Non credo che potrei vivere senza mio marito. Ho bisogno di parlare con lui, deve giurarmi che non lo farà più sennò lo lascerò per sempre”.

Una storia davvero incredibile. Non è chiaro se Meirivone faccia tutto questo per creare audience, o se in effetti ha seri problemi e andrebbe aiutata.