Donna uccisa dal marito, ferita anche la vicina che ha provato a proteggerla: “Si stavano lasciando”

Tragedia a Taurisano, in provincia di Lecce. Donna di origini polacche morta per mano del marito, Aneta Danelczyk aveva 50 anni. L’uomo, Albano Galati, si è scagliato su di lei con un coltello.

La donna ha provato a fuggire alla furia del marito e ha cercato protezione a casa della vicina, ma anche quest’ultima è rimasta ferita e all’arrivo dei soccorsi, per Aneta Danelczyk non c’era più nulla da fare. Dopo aver compiuto il delitto della moglie ed aver ferito la vicina di casa con un coltello a lama lunga, Albano ha chiamato la polizia ed ha confessato il delitto.

I due si erano conosciuti in Svizzera, dove entrambi si erano recati per lavoro. Poi si erano trasferiti a Turisano, luogo di origine di Galati. Qui hanno messo su famiglia, dal loro matrimonio sono nati quattro figli, tre maschi e una femmina, il più piccolo non è ancora maggiorenne. Vivevano tutti in quell’abitazione.

Dalla prime notizie emerse, sembrerebbe che la loro relazione fosse giunta al capolinea e che stessero per separarsi. Galati aveva perso il suo lavoro di netturbino e alcune testimonianze hanno riferito che si era rivolto ai servizi sociali. Aveva anche confessato ai suoi colleghi la sua intenzione di compiere un delitto, ma le sue parole non erano state prese sul serio. Frasi che a volte, in momenti di nervosismo, vengono dette. Albano era un uomo buono agli occhi di chi lo conosceva, nessuno lo considerava capace di compiere un gesto simile. Non aveva mai fatto del male alla moglie, infatti gli inquirenti non hanno trovato tracce di denunce passate.

Donna morta per mano del marito: i vicini di casa hanno sentito le grida disperate

I vicini di casa hanno raccontato di aver sentito le grida disperate della donna. Intorno alle 17:30, il marito sarebbe rientrato a casa in uno stato psicofisico alterato. Si sarebbe scagliato con il coltello sulla moglie e poi l’avrebbe inseguita dentro casa della vicina, dove avrebbe continuato a colpirla. Le forze dell’ordine hanno trovato l’arma del delitto, che verrà ora esaminata.

L’intera comunità è sotto choc. Appresa la notizia, la vicesindaca di Taurisano, ha voluto rilasciare il proprio pensiero:

La comunità è sconvolta. È una giornata triste per la nostra città. Il femminicidio è una realtà che bisogna contrastare con la cultura del rispetto della donna. Come amministrazione comunale nel nostro piccolo lo stiamo facendo.

Leggi anche: Trovati dei diari nell’abitazione di famiglia: parole scritte da Makka prima del delitto.