Processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, in aula mostrato il video di Impagnatiello con l'altra ragazza: ecco cosa le diceva

Nella giornata di ieri si è tenuta la terza udienza del processo per il delitto di Giulia Tramontano. In questa occasione oltre ad ascoltare diverse testimonianze, hanno mostrato anche alcuni video inediti della coppia e di quelli che per loro dovevano essere momenti felici.

Tra questi hanno mostrato anche il video del gender reveal, in cui si vedono Giulia ed Alessandro, circondati dai loro familiari, in cui scoprono di aspettare il piccolo Thiago. Per i legali della famiglia della vittima, l’imputato in quei mesi stava già cercando di avvelenarla per provocarle un aborto.

Nella giornata di ieri, giovedì 7 marzo in aula ha parlato l’altra ragazza che Impagnatiello frequentava da circa un anno, il fratello Omar, la madre di Giulia ed anche la madre del barman. Nessuno è riuscito a trattenere le lacrime nel raccontare ciò che la ragazza ha subito in quei mesi, anche nella sera del delitto e subito dopo, quando ha fatto credere a tutti che era scomparsa.

Alessandro Impagnatiello per mesi ha fatto credere ad entrambe le ragazze qualcosa che non era vero. Anche l’altra era rimasta incinta nello stesso periodo di Giulia, ma lui era riuscito a convincerla ad abortire. Alla 29enne invece, in un primo momento aveva detto che non voleva più il bambino, ma poi era riuscito a farsi perdonare ed aveva messo in atto un altro piano.

Processo per Giulia Tramontano, il video di Impagnatiello e dell’altra ragazza

CREDIT: RAI

In aula però, oltre al video del gender reveal hanno mostrato anche un video di Impagnatiello con l’altra ragazza. Era del 20 maggio, circa una settimana prima del delitto. A Giulia lui aveva detto che stava andando ad una grigliata con alcuni amici, ma in realtà era al compleanno della 23enne.

Nelle immagini mostrate in aula, si vede appunto l’imputato che gioca con la ragazza e che le dice: “A settembre mi auguro di essere ufficialmente fidanzato con lei. Ti sceglierei tra mille persone!”

Tutti i testimoni entrati a parlare non sono riusciti a trattenere le lacrime, nel ricordare i giorni precedenti al delitto e quelli successivi. Ora non bisogna far altro che attendere la prossima udienza.