Dopo 17 anni di matrimonio fa una scoperta incredibile sul marito: ecco chi era l’uomo che aveva accanto

Come reagireste se scopriste all’improvviso e dopo anni di matrimonio che l’uomo che avete sposato è in realtà un vostro parente? Probabilmente male. Ebbene questa storia è realmente accaduta e vede protagonista una coppia degli Stati Uniti che dopo 17 anni e 3 figli hanno scoperto di essere cugini.

Fonte: Tiktok

Celine Quinones vive in Colorado con il marito e i figli e qualche anno fa dopo un test del Dna ha scoperto di essere la cugina di suo marito. La donna ha deciso di raccontare la sua storia su Tiktok e il suo videomessaggio è diventato rapidamente virale. “Ho sposato mio marito nel 2006. Senza pensarci abbiamo avuto tre figli. Abbiamo scoperto che eravamo parenti e cugini. I miei figli e mio marito sono tutto per me e ci abbiamo messo una pietra sopra. Tutti i nostri figli hanno 10 dita delle mani e 10 dei piedi. È un buon rompighiaccio” – ha esordito Celine.

Fonte: web

Il suo racconto è proseguito così: “Abbiamo passato 17 anni insieme. No, non lo sapevamo finché non abbiamo fatto il test del DNA. Abbiamo avuto un corteggiamento di quattro mesi prima di sposarci”. Nonostante la scoperta incredibile, Celine ha ammesso che non è cambiato nulla nel rapporto con il marito: “Lui è ancora e sarà il mio tutto. Non lascerò che un po’ di sangue distrugga quello che abbiamo creato, questa bellissima famiglia” – ha scritto.

Fonte: web

Sono arrivati diversi commenti al video di Celine dove ha confessato la sua storia. “Si assomigliano letteralmente, come hanno fatto a non accorgersene?” – si legge. E ancora: “Quindi avete deciso di stare insieme? È una cosa da malati”.

La replica di Celine è stata immediata: “No, grazie, non divorzieremo distruggendo una famiglia. Resteremo cugini, coniugi e amanti per sempre”. Insomma dopo 17 anni e 3 figli la coppia non ha alcuna intenzione di lasciarsi solo perché imparentati.