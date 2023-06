Dopo 2 anni di coma, è morto Andrea Manca: il giudice ha dato l’ok a staccare la spina

Era in coma irreversibile dal 2021, Andrea Manca era stato colpito da un arresto cardiaco dovuto al Covid: mai nessun miglioramento

Andrea Manca, ex sindacalista della Cgil ed assessore comunale di Solarussa, si è spento per sempre a 58 anni. La sua agonia è iniziata il 13 settembre del 2021, dopo un arresto cardiaco dovuto al Covid.

Da quel momento, Andrea Manca è entrato in coma irreversibile. Il fratello Alessandro ha presentato una richiesta per staccare i macchinari, che è stata accolta dal giudice del Tribunale di Oristano.

Nella mattina di ieri, è iniziata la sedazione palliativa e la stessa sera, è sopraggiunto il decesso. I familiari hanno preso la sofferta decisione nel rispetto delle volontà di Andrea Manca. Il 58enne aveva sempre confessato che mai avrebbe voluto vivere in uno stato del genere. Parole che sono sempre rimaste nella mente di tutti coloro che lo amano e che, nonostante non abbia lasciato nulla di scritto, hanno deciso di realizzare il suo desiderio e mettere fine alle sue sofferenze.

I medici non hanno mai riscontrato miglioramenti, si è parlato di una prognosi di recupero negativa. Ed è per questo che il fratello Alessandro, assistito dai sui legali, ha richiesto che venissero interrotti i trattamenti medici, secondo la legge 219 del 2017.

Andrea Manca: le parole del Primo Cittadino

La notizia si è diffusa in poche ore. A conferma della scomparsa di Andrea Manca, sono arrivate anche le parole di cordoglio del Sindaco di Solarussa. Mario Tendas si è stretto all’immenso dolore dei famigliari:

È stato un valido amministratore e un sindacalista impegnato. È per noi una giornata di lutto e dolore.

Anche il Primo Cittadino ha aiutato la famiglia nella procedura del fine vita, difficile da comprendere e da richiedere.

Dal 2021 Andrea era in coma irreversibile, i medici hanno dato pareri negativi alla famiglia e non era giusto che continuasse a soffrire. Lui non lo avrebbe mai voluto.