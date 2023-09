Un episodio che ha dell’incredibile è quello accaduto solo pochi giorni fa, nella città di Roma. Una 15enne uscita di casa per andare a scuola ed ha fatto perdere le sue tracce. Per fortuna dopo 48 lunghe ore di disperazione, la bella notizie, è stata ritrovata sana e salva.

I genitori per ore hanno atteso il suo rientro, tra ansia e disperazione. Ora hanno avuto la possibilità di riabbracciarla ed infatti è anche già tornata nella sua abitazione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di mercoledì 27 settembre. Precisamente nel quartiere Tuscolano, che si trova nella città di Roma.

La ragazza il giorno prima ha avuto una discussione con il papà. Questo perché durante una gita con alcuni suoi compagni a Monte Livata, non avrebbe risposto né alle chiamate e nemmeno ai messaggi dei suoi genitori.

Di conseguenza, durante la discussione, l’uomo per punizione le ha tolto il suo smartphone e le ha dato un telefono di vecchia generazione. Quelli in cui non è possibile andare sui social, ma che è utile solo alle telefonate.

Lei quando lo ha visto, avrebbe risposto: “Piuttosto rimango senza!” La mattina del 27, uscita per andare a scuola, non è mai arrivata all’istituto.

Il ritrovamento della 15enne scomparsa

Il padre ha subito denunciato la scomparsa e le ricerche sono partite tempestivamente. Alcuni hanno affermato di averla vista prendere la metro intorno alle 7.30 del mattino.

Gli agenti hanno ascoltato i suoi compagni di classe ed anche il suo fidanzato che abita nella città di Parma. Tuttavia, nessuno ha avuto sue notizie e quelle per i suoi genitori, sono state ore di grande angoscia.

Alla fine, dopo 2 giorni, nella mattina di venerdì 29 settembre, la bella notizia. Gli agenti hanno ritrovato la ragazzina che si nascondeva a casa di un amico nel comune di Salsomaggiore Terme e per fortuna sta bene. Da ciò che è emerso, è già potuta tornare a casa dalla sua famiglia.