Due sposi novelli, la cui vita è cambiata drasticamente durante il viaggio di nozze. Mary Sormeville, dopo due mesi, ha raggiunto il suo amato. Ora staranno insieme per sempre.

La vicenda è accaduta in Spagna, ma ha presto fatto il giro del mondo. Tutto è iniziato dopo il matrimonio, una festa bellissima con tutte le persone care e gli amici più fidati. Mary Sormeville e il marito Jamie Carsi sono poi partiti per la luna di miele sull’isola di Maiorca.

Il 6 maggio scorso, le forze dell’ordine, allarmate dagli organizzatori di una gita in barca, hanno effettuato un sopralluogo alla loro abitazione e hanno fatto la drammatica scoperta. L’uomo giaceva a terra, ormai privo di vita, mentre la moglie aveva perso i sensi. Una fuga di gas all’interno della villetta.

La donna è stata trasportata con immediata urgenza in ospedale, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarla. Purtroppo, lo scorso 2 luglio, il cuore di Mary si è fermato per sempre. Si è riunita con il suo amato.

Le indagini hanno portato alla scoperta di un frigorifero rotto, a gas, che ha provocato una fuoriuscita di monossido di carbonio. La conferma della scomparsa della neosposa è arrivata dalla famiglia, che ha pubblicato uno straziante post sui social.

L’amata moglie del defunto Jamie Carsi, figlia di Helena e David, sorella amata di Misha e John, cognata, zia e amica di molti.

Mary era molto conosciuta, per anni aveva lavorato come impiegata in una banca e negli ultimi anni era diventata insegnate di yoga. Gli amici e i colleghi l’hanno ricordata come una donna sempre sorridente, che insegnava alle persone i valori della vita.

Era calorosa e contagiosa, il suo sorriso illuminava ogni stanza. Moltissime persone conoscevano Mary per il suo ruolo d’insegnate nell’arte di vivere.

Oggi, la famiglia li immagina felici, vestiti da sposi, in Paradiso. Uniti anche alla fine delle loro vite.