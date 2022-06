Sono davvero tante le persone che in queste ultime ore stanno criticato ciò che è successo durante il funerale della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di 4 anni uccisa da sua madre. Sui social sono tanti i messaggi che gli utenti hanno reso pubblici, poiché non accettano ciò che hanno visto.

La bambina è morta lo scorso 13 giugno. Aveva passato la domenica a casa dei nonni paterni ed era felice di stare con loro.

Il lunedì mattina la madre Martina Patti, è andata a riprenderla intorno alle 13 all’asilo, proprio come accadeva sempre. Tuttavia, una volta rientrate a casa, sono uscite di nuovo.

La donna con la scusa di portarla a vedere un posto nuovo, l’ha convinta a farsi seguire in un campo abbandonato. È proprio qui che ha messo fine alla vita di sua figlia, con 11 coltellate.

Alla fine l’ha chiusa in cinque sacchi neri, semi svestita e l’ha sepolta in una buca. Vista la dinamica dei fatti, gli inquirenti pensano che Martina Patti aveva premeditato tutto, perché gelosa del suo ex e del rapporto che aveva con la figlia. Ora è in carcere con l’accusa di omicidio premeditato aggravato ed occultamento di cadavere.

Le critiche dopo il funerale della piccola Elena Del Pozzo

I familiari hanno avuto la possibilità di dire addio alla bambina, lo scorso mercoledì 22 giugno. Il funerale è stato celebrato nella chiesa di Catania ed il sindaco di Mascalucia, comune dove vivevano e dove è avvenuto l’omicidio, ha disposto il lutto cittadino.

All’esterno della chiesa c’erano davvero tantissime persone ad attendere la bara. All’arrivo tutti i presenti hanno battuto le mani ed urlato a lungo il nome della piccola. Inoltre, quella stessa gente ha voluto mostrare la sua rabbia, anche nei confronti di Martina Patti.

Ciò che è successo, non è piaciuto molto. Questo perché tanti utenti sui social hanno commentato che quei cori erano più da stadio, che da funerale. Una persona sul web ha scritto:

“Le urla da stadio, al funerale. Io boh..” Un altro utente, invece ha scritto: “Comunque i 9/10 di quel pubblico Elena non la conosceva per nulla, ma per comparire si va al funerale facendo anche il tifo da stadio. Non è anche questo sciacallaggio, Scary? Chiedo.”