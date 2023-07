Valeria aveva appena dato alla luce il suo bambino in ospedale, quando il compagno ha deciso di farle una sorpresa che non dimenticherà mai

Questa bellissima storia arriva da Buccinasco, un comune della città di Milano. Valeria è appena diventata mamma del suo primo figlio, il piccolo Luca e il suo compagno ha deciso di farle una sorpresa meravigliosa. Il suo gesto è diventato virale sul web.

Credit: ASST Santi Paolo e Carlo – Facebook

Ogni giorno, i giornali pubblicano sulle proprie pagine storie tristi, cronaca nera, ma i lettori hanno bisogno anche di sorridere leggendo storie meravigliose come quella di Valeria e di Alberto.

L’uomo, appena diventato papà, ha voluto fare un regalo alla sua compagna, per mostrarle il suo amore e per ringraziarla del bellissimo dono. Ha studiato un piano semplice e bellissimo, che ha funzionato alla perfezione!

Il piccolo Luca si trovava con le ostetriche dopo la nascita, quando il neo papà si è presentato da loro con un body speciale: “Ci ha chiesto di metterlo al bambino”. Avrebbero poi dovuto riportarlo tra le braccia della sua mamma.

Credit: ASST Santi Paolo e Carlo – Facebook

Quando Valeria ha visto le ostetriche entrare in stanza con il suo bambino, si è domandata perché non gli avessero messo il cambio che lei stessa aveva preparato. Luca indossava un body che non era nella sua valigia!

Soltanto in un secondo momento ho letto quello che c’era scritto su quel body. A quel punto tutto quello che stavo provando si è ulteriormente amplificato. Quando mi hanno messo mio figlio sul petto, mi sono chiesta: ‘Si può essere più felici di così?’ Poco dopo, ha avuto la risposta: ‘Si, evidentemente si può’.

Alberto le ha chiesto di sposarlo con un body speciale del piccolo Luca. Valeria era emozionatissima, tanto che non riusciva a parlare e dire il fatidico “SI”. È riuscita a malapena a fare un cenno con la testa. Non era tutto lì, dopo che la neo mamma ha letto la frase sul suo bambino, ha visto il suo futuro marito inginocchiato davanti a se, con un anello. Tutto come in un film.

Credit: ASST Santi Paolo e Carlo – Facebook

Tutti gli operatori sanitari dell’ospedale San Carlo di Milano non dimenticheranno mai la meravigliosa scena di cui sono stati testimoni: