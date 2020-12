L’anno non era iniziato nel migliore dei modi per la star hollywoodiana Michael Douglas, che a febbraio ha dovuto affrontare la scomparsa di suo padre. Tuttavia, il 2020 si è concluso con una ottima notizia. Suo figlio Cameron e la fidanzata Viviane Thibes hanno dato alla luce il piccolo Ryder T. Douglas, rendendo così Michael nonno per la seconda volta.

L’anno che sta per terminare per la famiglia Douglas, non era affatto iniziato nel migliore dei modi. A inizio febbraio, infatti, sul profilo Facebook di Michael è apparso uno struggente post con il quale si annunciava la dipartita di Kirk Douglas, padre del due volte premio Oscar e grande attore a sua volta.

Nato nel 1916 a New York da genitori russi, Kirk Douglas ha ben presto fatto notare le sue grandi doti da attore, che lo hanno portato a vincere anche l’Oscar alla carriera. Le parole scelte dal figlio d’arte Michael per dare l’addio al compianto padre erano state cariche di tristezza.

Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro. Ma per me e per i miei fratelli Joel e Pietro era semplicemente papà, per Caterina, un suocero meraviglioso, per i suoi nipoti e bisnonno il loro amorevole nonno, e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso. Papà ti voglio tanto bene e sono così orgoglioso di essere tuo figlio.

Michael Douglas di nuovo nonno

Per dare il lieto annuncio della nascita del suo nipotino, l’attore ha pubblicato un bellissimo scatto sul suo profilo Instagram. La foto ritrae suo figlio Cameron insieme alla sua compagna Viviane che stringe tra le braccia il neonato. Sullo sfondo compare anche la piccola Lua, la loro prima figlia, nata tre anni fa.

Congratulazioni Cameron e Viviane! Benvenuto al mondo Ryder T. Douglas!

Il neo papà Cameron è il primo figlio di Michael Douglas, nato il 13 dicembre del 1978 dalla sua prima moglie, la produttrice americana Diandra Luker.

Michael è stato sposato con Diandra fino al 2000, prima che la donna lo lasciasse e che lui si sposasse, lo stesso anno, con l’altra nota attrice americana, Catherine Zeta Jones. Dalla loro relazione sono poi nati due bambini. Michael e Carys Zeta.