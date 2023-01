Dopo 30 anni di latitanza, è stato catturato Metteo Messina Denaro, colui che è definito l’ultimo capo di Cosa Nostra. In questi giorni, in molti si domandano chi siano, ora, i super latitanti più ricercati d’Italia.

Esiste un elenco pubblico sul sito ufficiale del Governo Italiano, dove sono riportati gli ultimi quattro ricercati degli ultimi anni. Ma chi sono, cosa hanno fatto e soprattutto verranno mai catturati?

Tre delle foto sono in bianco e nero e ritraggono i criminali dall’anno di latitanza. Non esistono foto attuali o notizie su dove potrebbero trovarsi, nonostante i mandati di cattura internazionale. La quarta foto, la più recente, è a colori e mostra un ricercato dall’anno 2018. Di seguito, la lista dei più ricercati d’Italia dopo la cattura di Messina Denaro.

La lista e le foto dei quattro super latitanti

Cubeddu Attilio, nato il 02/03/1947 a Arzana (NU). Considerato un criminale di “massima pericolosità”, esponente importante dell’Anonima sequestri. È ricercato dal 1997 per non aver fatto ritorno, dopo un permesso per raggiungere la sua famiglia, nella Casa Circondariale di Badus è Carros, dove era detenuto per sequestro di persona, delitto e gravi lesioni. Nel 1998 è stato emesso un mandato di cattura internazionale.

Motisi Giovanni (Cosa Nostra), nato il 01/01/1959 a Palermo. È considerato il killer di fiducia di Totò Riina. Ricercato dal 1998 per omicidi, dal 2001 per associazione mafiosa e dal 2002 per strage. Condannato all’ergastolo non è mai stato trovato. Nel 1999 hanno emesso un mandato di cattura internazionale. Si sospetta che sia fuggito in Francia e che possa essere ormai deceduto.

Cinquegranella Renato, boss di Camorra. Nato il 15/05/1949 a Napoli. È ricercato dal 2002 per concorso in omicidio, associazione mafiosa, estorsione, porto illegale di armi e altro. Nel 2018 è stato emesso un mandato di cattura internazionale.

Ultimo e più recente ricercato, Pasquale Bonavota, appartenente alla ’ndrangheta. Nato il 10/01/1974 a Vibo Valentia. È ricercato dal 2018 per associazione di tipo mafioso e omicidio aggravato in concorso.

Il suo clan è uno dei più temuti e la sua, è l’unica foto a colori nell’archivio.