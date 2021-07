Durante l’ultima puntata del programma tv Ore 14, Piera Maggio ha voluto mettere in chiaro quella che è e che è stata la sua vita privata. Sono tante le domande che gli italiani si sono posti riguardo la scomparsa di Denise Pipitone e soprattutto riguardo il suo cognome e il suo papà biologico.

Piera Maggio ha spiegato chi è Toni Pipitone e qual è stata la sua impronta nella vita della bambina. Ha messo in chiaro anche la posizione di Piero Pulizzi, nonostante l’uomo non ami apparire in tv.

Toni Pipitone è il suo ex marito, padre di Kevin. Ha cresciuto Denise da quando aveva due anni, perché prima viveva fuori Mazara del Vallo. Dopo la scomparsa, è sparito ed ha smesso anche di essere presente nella vita del figlio Kevin, sia affettivamente che economicamente. Non solo, Piera Maggio ha rivelato che l’uomo non ha mai partecipato alla spese per la ricerca di Denise e non si è mai presentato alle udienze. Per questo, lei e Kevin sono infastiditi dalle interviste che ha rilasciato in diretta tv, definendosi il padre di Denise Pipitone e colui che vuole essere coinvolto nel suo ritrovamento.

Perché Denise porta il cognome Pipitone?

Piera Maggio ha spiegato che la scelta di non cambiare il cognome alla bambina è stata fatta soltanto per il bene della piccola. Poiché tutte le ricerche, internazionali e nazionali e tutte le locandine portavano il nome di Denise Pipitone. Anche le indagini stesse. Cambiarlo avrebbe voluto dire stravolgerlo tutto.

Dopo il servizio di Rai 2, la mamma della bimba scomparsa a Mazara del Vallo, ha voluto pubblicare un altro post sul suo profilo Facebook. Forse le sue parole hanno scatenato il giudizio delle persone o forse Piera si è ritrovata a leggere qualche commento fuori luogo, come è già successo nelle ultime settimane. Così ha voluto puntualizzare e ricordare, di nuovo, qual è l’obiettivo principale: la ricerca della piccola Denise.

Le parole di Piera Maggio