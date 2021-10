Nelle ultime ore Daniele Mondello ha pubblicato sul suo profilo social le foto dei pantaloncini del piccolo Gioele, indossati il giorno della sua morte. L’indumento presenta diversi buchi, compatibili con i denti di un animale. L’uomo ha voluto mostrare a tutti come stanno, secondo lui, realmente le cose.

Dopo che la foto si è diffusa sul web, il suo legale ha lasciato delle dichiarazioni alla testata giornalistica Fanpage.it. Ha voluto sottolineare la loro idea della versione dei fatti e il rinvenimento di un ciuffo di peli di cane sul corpo del bambino.

Claudio Mondello ha spiegato che per il consulente della Procura, il corpo di Gioele non è presente sul luogo in cui viene rinvenuto nei giorni antecedenti la scoperta. Non solo, sul cadavere del minore, è stato trovato un ciuffo di peli di cane, dal quale è stato estratto il DNA. Quest’ultimo non è risultato compatibile con nessun cane campionato della zona. Nonostante non si è arrivati ad una conclusione e la Procura non sia riuscita a stabilire la causa effettiva della morte di Gioele, si è deciso di chiudere l’inchiesta. E di presentare una richiesta di archiviazione come omicidio-suicidio.

La parole del legale di Daniele Mondello

Prima di chiudere un’inchiesta, specialmente se il corpo di Gioele non era presente sul luogo dei fatti nei giorni antecedenti al rinvenimento, non hai capito qual è la causa di morte di Gioele né lo puoi stabilire con certezza perché di Gioele abbiamo solo ossa. Prospetti otto soluzioni alternative avute a riguardo la morte di Gioele prima di operare a una richiesta di archiviazione in qualità di Procura. Prima cerchiamo di capire insieme che cosa sia successo. Cerchiamo di capire a quale cane appartenga il Dna estratto dal ciuffo di peli di cane presenti sul corpo di Gioele.

La famiglia di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello, assistita dai suoi legali, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, evidenziando una serie di punti non chiari, che sosterrebbero la loro versione dei fatti. Spetterà ora al giudice decidere se chiudere il caso o se consentire nuove indagini su quella che tutti ormai conoscono come la tragedia di Caronia.