"Mio marito non era solo!" Le nuove importanti dichiarazioni di Tefta, la madre della 16enne morta per mano di suo padre

Nella giornata di martedì 23 maggio Tefta, la madre di Jessica Malaj, la 16enne che il padre ha colpito con dei fendenti provocando quindi il suo decesso, ha deciso di parlare. La donna in un’intervista con uno degli inviati de La Vita in Diretta, ha svelato dei dettagli importanti.

CREDIT: RAI 1

Sono ancora in corso tutte le indagini per questa vicenda così straziante, che ha portato al decesso di una ragazza di 16 anni e di un uomo di 51 anni, chiamato Massimo De Santis, vicino di casa.

Nel programma che va in onda su Rai 1, Tefta ha spiegato che ha ancora paura, poiché secondo lei il marito quella notte non era solo. C’era qualcuno ad aiutarlo. Nella sua intervista ha dichiarato:

Sì, ho paura ancora, perché penso che mio marito non era solo, aveva qualcuno che lo aiutava. Sono anche spariti 6 mila euro e dove erano nascosti lo sapevamo solo io e lui.

CREDIT: RAI 1

Da ciò che racconta la donna, il marito in quei minuti in cui stava commettendo i delitti, parlava con qualcuno. Ovviamente, non è ancora chiaro di chi si tratti, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo punto.

Il tentato delitto di Tefta ed i delitti di Jessica Malaj e Massimo De Santis

Era la notte tra il 6 ed il 7 maggio. Tutti i membri di questa famiglia erano andati a letto. Quando all’improvviso Taulant nel suo racconto, ha detto che la moglie ha iniziato a messaggiare al telefono con qualcuno.

Quando lui ha controllato, ha scoperto che l’altra persona era proprio il vicino di casa Massimo De Santis. Tra i due coniugi è scoppiata una lite e l’uomo è sceso dal suo appartamento ed ha atteso che il vicino tornasse a casa da lavoro.

In mano aveva un’arma acquistata il giorno prima. Così lo ha colpito e gli ha inferto circa 20 fendenti. Successivamente è tornato nella casa, è andato in camera da letto e si è scagliato contro la moglie.

CREDIT: RAI 1

La figlia 16enne Jessica, nel sentire il trambusto si è alzata e nel cercare di difendere la madre si è messa in mezzo. Lei ha perso la vita, la mamma invece dopo un breve ricovero in ospedale, è stata dimessa. Taulant si trova in arresto e sin da subito ha ammesso le sue colpe.