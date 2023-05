Dopo diversi giorni di ricovero Tefta è stata dimessa dall’ospedale ed è andata subito a riprendere il figlio minore Leonardo, che era ospite a casa degli zii paterni. Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che sta vivendo la donna.

Questo perché oltre al dolore per la perdita di sua figlia, per mano di suo marito, sta ricevendo anche molti attacchi sui social. Il suo legale Michele Sodrio in un’intervista con Fanpage.it, ha spiegato cosa sta accadendo:

Stiamo facendo il possibile per trovare a Tefta una nuova sistemazione lontana da Torremaggiore, dove lei non vuole tornare a vivere. Si sente perseguitata dagli haters online, come se la colpa del decesso della figlia Jessica fosse sua e non del marito. Non legge di persona i commenti, ma i familiari le raccontano cosa leggono. Lei è devastata e questi attacchi la fanno sentire ancora peggio. Ha passato gli ultimi giorni a piangere per la perdita della figlia e per quello che sta accadendo.

Dopo le dimissioni è andata a prendere il figlio a casa degli zii paterni. Adesso dovrà andare in ospedale a giorni alterni per continuare le cure. Ha bisogno di supporto per lei e per il figlio.

La straziante vicenda di Tefta ed il decesso della figlia Jessica Malaj

La donna, anche tramite il suo legale, ha fatto sapere che i rapporti in famiglia non erano affatto buoni. Infatti poco tempo fa, l’uomo era anche andato via di casa e con la ragazza non aveva più rapporti.

Tuttavia, alla fine era riuscito a convincere la moglie del suo cambiamento ed era riuscito a tornare nella sua abitazione. Con il passare del tempo però, la situazione tra loro non era affatto migliorata ed infatti, Tefta gli aveva detto che se non sarebbe andato via, l’avrebbe denunciato.

Secondo l’avvocato, è proprio questa la possibile causa che lo ha spinto a compiere un gesto così estremo. A dare conferma di ciò, è proprio l’acquisto dell’arma il giorno precedente.

Taulant Malaj ora si trova nella casa circondariale di Foggia e davanti al Gip ha ammesso le sue colpe. Risulta essere accusato di duplice delitto ed il tentato delitto di sua moglie.