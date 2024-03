Tanta la preoccupazione per le condizioni di salute di Papa Francesco, la scorsa domenica si è mostrato affaticato e debole

La preoccupazione dopo la Domenica delle Palme è cresciuta tra i fedeli. Papa Francesco si è mostrato affaticato e debole e non è riuscito a dire l’omelia. Si è raccolto un un momento di silenzio e riflessione. Il medico del pontefice ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Come sta davvero Papa Francesco? Sergio Alfieri è il dottore che ha operato il pontefice all’addome nel 2021 e poi nel 2023. È il direttore del reparto di chirurgia dell’ospedale Gemelli di Roma e direttore clinico-scientifico dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola. Il medico ha scelto di parlare pubblicamente delle sue condizioni, per rassicurare tutti i fedeli che hanno espresso la propria preoccupazione dopo la Santa Messa della scorsa domenica.

Papa Francesco è arrivato in Piazza San Pietro, dove ad attenderlo c’erano tantissime persone. Ha iniziato a pronunciare il Vangelo, ma al momento dell’omelia non è riuscito a proseguire. Il dottore ha parlato, con il Corriere della Sera, di un uomo di 87 anni con tante responsabilità e tanti impegni, sottolineando che è normalissimo che mostri momenti di affaticamento. Al momento, le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti.

Non mi risultano motivi di preoccupazione. Il Santo Padre sta bene compatibilmente con l’età e le sue episodiche difficoltà respiratorie nei periodi più freddi, anche per l’intervento polmonare subito anni fa. Non lo vedo tutti i giorni, ma posso assicurare che non ha malattie particolari. Si sottopone a controlli periodici.

Quando il giornalista gli ha domandato per quale motivo il pontefice è apparso così affaticato, il medico ha fatto notare che Papa Francesco è il capo di Stato del Vaticano, un uomo con enormi responsabilità e che deve prendere importanti decisioni. Quando il Santo Padre si affaccia alla finestra, si rivolge a un miliardo e mezzo di credenti. La sua opinione medica vede un uomo di 87 anni, con gli acciacchi di un uomo di 87 anni, ma con la testa e i modi di fare di un uomo di 60 anni.

Sembrerebbe quindi che il Papa stia bene e che la scorsa domenica fosse semplicemente più stanco del solito. Una notizia che ha rassicurato i tantissimi fedeli che in questi giorni hanno pregato per lui.

