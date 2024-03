“Non lo ha fatto” Papa Francesco, è successo dopo la lettura del Vangelo: la preoccupazione dei fedeli

Il Pontefice, dopo aver letto il Vangelo, non è riuscito a procedere con l'omelia: si è raccolto in un momento di silenzio e riflessione

Migliaia di fedeli presenti in Piazza San Pietro per accogliere il pontefice. Papa Francesco è arrivato per celebrare la Santa Messa della Domenica delle Palme, ma non è riuscito a leggere l’omelia. La sua voce affaticata ha fatto preoccupare tutti i presenti.

Ha letto il Vangelo, si è mostrato debole e stanco e al momento dell’omelia, il pontefice si è raccolto in un lungo momento di silenzio. La preoccupazione è cresciuta anche per via dei recenti problemi di salute di Papa Francesco.

Un primo comunicato ufficiale del Vaticano è arrivato il 24 febbraio 2024. Tutte le udienze del pontefice sono state cancellate per via di uno stato influenzale. Il 26 febbraio, un altro comunicato ha seguito il primo: “Persistono i lievi sintomi influenzali, senza febbre. Per precauzione sono comunque sospese le udienze di questa mattina”. Poi, il 28 febbraio, la Sala Stampa ha riferito che “Dopo l’Udienza Generale Papa Francesco si è recato all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola per alcuni accertamenti diagnostici. Al termine è rientrato in Vaticano”.

Arrivato alla struttura sanitaria, il pontefice è stato visitato in day hospital e poi è rientrato al Vaticano, ma non sono susseguiti ulteriori dettagli sugli esiti. Gli esami avevano lo scopo di scongiurare la presenza di una polmonite, condizione contro la quale ha già combattuto lo scorso novembre.

Dopo i tre comunicati, si è diffusa la notizia di una bronchite. Nonostante le sue condizioni di salute, Papa Francesco ha continuato a dedicarsi ai suoi impegni. L’affaticamento di oggi, 24 marzo, durante l’omelia per la Domenica delle Palme, ha suscitato preoccupazione tra i fedeli.

Papà Francesco è arrivato all’età di 87 anni. Più volte ha confessato di aver pensato a quando arriverà il suo momento, rivelando che la sua sarà una funzione più semplice e breve rispetto a quella che, solitamente, riguarda il Papa, ovvero esequie della durata di nove giorni.

Lo abbiamo semplificato notevolmente. Doveva essere fatto, sarò il primo a provarlo!

