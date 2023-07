Si sono concluse le ricerche di Orlando Gonzales Puma, l'uomo di 32 anni che si è gettato nel lago per salvare la figlia della compagna

Dopo tre giorni di ricerche, è arrivato il più triste degli epiloghi. Orlando Gonzales Puma è stato trovato senza vita. Il 32enne si era gettato nel lago d’Endine, a Bergamo, per salvare la figlia 17enne della sua compagna.

Orlando Gonzales Puma si trovava sul pedalò con la sua compagna e la figlia

Nella mattinata di ieri, 5 luglio, intorno alle 12:30, i sommozzatori hanno recuperato il corpo. La triste vicenda è accaduta lo scorso 2 luglio. Orlando Gonzales Puma si trovava insieme alla compagna, alla figlia 17enne della donna e ad un amico, per trascorrere una giornata rilassante sul lago. I quattro avevano deciso di affittare un pedalò e proprio mentre si trovavano sull’acqua, la 17enne figlia della compagna si è tuffata. La corrente e il vento la stavano trascinando via, così l’uomo si è tuffato nel lago ed è riuscito a portarle un salvagente. Poi, ha cercato di tornare verso il pedalò, ma l’aqua agitata non gli ha lasciato scampo. È finito sott’acqua ed è scomparso davanti agli occhi dei presenti.

Trovato dopo tre lunghi giorni di ricerche

Subito i soccorritori hanno dato il via alla ricerche e per tre lunghi giorni hanno perlustrato il lago, anche con l’aiuto di un elicottero, un robot e un sonar. Solo ieri mattina, sono riusciti a trovare Orlando Gonzales Puma, ormai privo di vita. Il 32enne ha perso la vita da eroe, ha salvato la figlia della sua compagna.

L’uomo 32enne lascia due figli di 12 e 14 anni

Lavorava come muratore ed era papà anche di altri due figli di 12 e 14 anni. Quanto accaduto ha sconvolto la comunità e gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e che lo stanno ricordando con parole d’affetto in queste ore.

Il corpo dell’uomo si trova all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in attesa di accertamenti da parte delle autorità.