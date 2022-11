Un’agonia durata un lungo anno, è quella che ha vissuto Federica Princi, insieme ai suoi familiari. Purtroppo a causa di un sinistro stradale avvenuto a novembre dello scorso anno, ha perso la vita mentre era in coma in ospedale ed aveva solamente 24 anni.

Questa notizia si è diffusa molto velocemente sui social e sono davvero tante le persone che stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per la giovane e per i suoi cari, colpiti dalla straziante perdita.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 13 ed il 14 novembre dello scorso anno. Precisamente lungo la strada Statale 106, a Reggio Calabria. Via già molto famosa per i gravi scontri e per le persone che hanno perso la vita.

Federica aveva frequentato la scuola da estetista ed era residente nel comune di Mona sterace. Era molto conosciuta, insieme alla sua famiglia.

Quella sera era a bordo di una Fiat 500 di un suo amico. Non è ancora chiaro dove fossero diretti, ma è proprio mentre erano su quella strada che il ragazzo alla guida, si è scontrato con una macchina parcheggiata.

Lo scontro è stato talmente forte, che l’auto ha finito la sua corsa, proprio contro un guard rail. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i sanitari.

Il decesso di Federica Princi ad un anno dal sinistro

I medici hanno chiesto l’ausilio di un elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza la ragazza all’ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Qui l’hanno sottoposta ad un delicato intervento alla testa.

Però vista la gravità delle sue condizioni, hanno disposto il trasferimento al nosocomio di Crotone. Purtroppo Federica è sempre rimasta in coma, non si è mai svegliata. Tuttavia, è solo in queste ultime ore, che è sopraggiunto il decesso.

Sui social sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordarla con dei messaggi, anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dalla straziante perdita.