Si chiama Aurora la ragazzina di 19 anni sopravvissuta grazie alla donazione degli organi. Originaria di Corato, in provincia di Bari, in Puglia, la giovane ha ricevuto un doppio trapianto di cuore e di polmoni all’ospedale Molinette di Torino, in Piemonte. La storia di Aurora è stata raccontata anche dal Governatore della Regione sabauda.

Pian piano riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ora la speranza c’è.

Queste le parole di Angela Maria e Michele, i genitori della ragazza sottoposta al doppio trapianto di cuore e polmoni all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. La famiglia vive in provincia di Bari e ha affrontato il lungo viaggio per cercare di aiutare la ragazza 19enne che soffre di ipertensione polmonare primitiva. L’intervento è durato 12 ore e secondo i medici è andato tutto bene. La ragazza non solo ha superato l’intervento, ma subito dopo è stata in grado di respirare da sola.

I professori Mauro Rinaldi e Massimo Boffini dell’ospedale Molinette di Torino hanno diretto la delicata operazione chirurgica per il doppio trapianto di cuore e polmoni. Le condizioni generali di Aurora sarebbero buone secondo i medici che l’hanno curata.

Il percorso della ragazza per tornare a vivere una vita “normale” è ancora lungo, ma questo è un primo passo. Si tratta del primo intervento di questo tipo in una paziente che segue la terapia Ecmo. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, su Facebook scrive:

La storia di Aurora e dello straordinario trapianto combinato di cuore e polmoni che le ha salvato la vita, eseguito per la prima volta all’Ospedale Molinette di Torino, è una delle storie a lieto fine che nascono dall’eccellenza del nostro sistema sanitario. E dalla generosità di chi sceglie di donare a qualcun altro il soffio del proprio futuro. Hai 19 anni… Felice vita Aurora.

Doppio trapianto di cuore e polmoni, il ringraziamento della famiglia

I genitori ringraziano la famiglia di chi ha donato gli organi trapiantati nel corpo di Aurora.