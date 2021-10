L’esame autoptico condotto sul corpo della giovane donna morta cadendo dal balcone dell’appartamento che condivideva con il fidanzato potrebbe dare risposte sulla morte di Dora Lagreca, che è caduta di spalle da quel terrazzino. L’ipotesi del suicidio traballa sempre di più. Ma del resto la famiglia è da quel giorno che lo dice fermamente: lei non si è suicidata.

Si indaga ancora sulla morte di Dora Lagreca, venuta a mancare nella notte tra venerdì e sabato 9 ottobre 2021, dopo una terribile caduta dal quarto piano di una palazzina di rione Parco Aurora, a Potenza. La donna era appena rientrata a casa con il fidanzato Antonio Capasso, dopo una serata trascorsa con gli amici.

Il compagno è l’unico testimone. La Procura ha disposto una consulenza medico legale per poter verificare la presenza di graffi, traumi, ecchimosi sul corpo della donna, mentre il fidanzato rimane indagato per istigazione al suicidio. La famiglia sostiene che non si sarebbe mai tolta la vita.

I RIS hanno fatto diversi sopralluoghi in quell’appartamento, portando via quattro valigie di reperti, come i 2 metri e mezzo di balaustra tolti dal parapetto della terrazza. Lo hanno fatto per capire se ci sono impronte digitali o se Dora ha tentato di aggrapparsi per non cadere.

Se le impronte sono definite, la presa è stata lenta ed è plausibile che la donna abbiamo provato a salvarsi. Se risulteranno strisciate, allora il contatto è avvenuto in maniera veloce.

Dora Lagreca è caduta di spalle: i risultati dell’autopsia

Intanto emergono alcuni dati dall’autopsia sul corpo della ragazza, che ha urtato prima una parabola con la schiena e poi si è schiantata al suolo.

Questo mette in discussione l’ipotesi di un suicidio, perché se si fosse gettata dal balcone sarebbe dovuta cadere frontalmente e non di spalle come invece è accaduto in quella terribile notte.