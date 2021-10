Potenza, la straziante lettera dei familiari di Dora Lagreca, che non credono affatto all'ipotesi del suicidio

Continuano senza sosta le indagini da parte degli inquirenti per la tragica ed improvvisa morte di Dora Lagreca, la ragazza di 30 anni precipitata dal balcone al terzo piano. I suoi familiari, che non credono all’ipotesi del suicidio. hanno scritto una straziante lettera che è stata letta durante la trasmissione Quarto Grado.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che sembra essere ancora avvolta nel mistero. L’unico indagato è il suo fidanzato Antonio Capasso, accusato del reato di istigazione al suicidio.

Il dramma è avvenuto la scorsa settimana, nell’appartamento in cui vivevano i due ragazzi a Potenza. Erano stati in giro tutta la sera per locali con i loro amici.

Tuttavia, sempre secondo il racconto del fidanzato, una volta rientrati hanno avuto una lite violenta ed è proprio durante quei minuti che è avvenuto l’impensabile. Dora ha minacciato più volte di volersi gettare dal balcone, lui ha detto di aver provato a fermarla, ma i suoi tentativi sono risultati vani.

CREDIT: MEDIASET

Infatti dopo esser precipitata, è stato proprio lui a scendere nel giardino del condominio e ad allertare i soccorsi. Però, nonostante il tempestivo intervento ed il trasporto in ospedale, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Le indagini per la morte di Dora Lagreca e la lettera dei familiari

Gli inquirenti stanno ancora indagando sull’accaduto. Per questo, lo stesso Antonio Capasso nei giorni scorsi si è recato in ospedale. Gli agenti hanno voluto scoprire se sul suo corpo fossero presenti raschi o graffi.

Il ragazzo sin da subito ha affermato che la sua fidanzata si è tolta la vita, ma i suoi familiari non credono affatto a questa ipotesi. Infatti durante la trasmissione di Quarto Grado, che è andata in onda nella serata di venerdì 15 ottobre, hanno deciso di far leggere una lettera:

Eri sempre solare, con la battuta pronta, piena di energia e di vita. Incoraggiavi tutti ad affrontare la vita con più spensieratezza, a vivere ogni attimo, a nutrire le passioni.

CREDIT: MEDIASET