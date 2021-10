Dora Lagreca e il suicidio, un ipotesi alla quale non crede nessuno. Tanta commozione ai funerali della donna morta cadendo dal balcone dell’abitazione al quarto piano dove si trovava insieme al fidanzato: tanta la gente che vuole dare l’ultimo addio alla ragazza. L’uomo è ora indagato per istigazione al suicidio, ma le forze dell’ordine vanno avanti con le indagini per capire cosa sia potuto succedere quella terribile notte.

CREDIT: FACEBOOK

La donna di 30 anni è morta dopo essere precipitata dal muretto della mansarda in cui viveva insieme al fidanzato, oggi indagato per istigazione al suicidio. Nel giorno dei funerali, organizzati a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, sua città di origine, tutti hanno un pensiero per lei.

Gli amici della trentenne, trattenendo le lacrime, le chiedono di inviare dal Paradiso una cartolina e una foto ridente, per non dimenticare più il suo sorriso. La città dove è nata e cresciuta ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di venerdì, dopo i commossi funerali alla giovane.

Dora Lagreca ha avuto il saluto delle persone che le volevano bene. La sua bara è stata accompagnata dalla chiesa al cimitero con palloncini e rose bianche e un lungo commosso applauso. Don Ferdinando Barra, parroco della chiesa dove si sono svolti i funerali, nell’omelia ha citato quello che la nonna di Dora gli aveva confidato la sera prima:

Mia nipote anche dopo la morte aveva il volto con un’espressione serena.

Il sindaco invece la ricorda come una ragazza «indipendente, libera, piena di energia e amante della vita».

Dora Lagreca, il suicidio è un’ipotesi impossibile a cui pensare

Chi l’ha visto? nell’ultima puntata ha trasmesso dei video di Dora e dei suoi messaggi su Whatsapp. La giovane spesso parlava della gelosia del fidanzato, alla base del litigio dopo il quale ha perso la vita.

La Procura di Potenza attende il risultato dell’autopsia per fare nuovamente chiarezza.