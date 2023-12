Intervistata a Pomeriggio Cinque, Dory Colavitto racconta di essere salva grazie alla madre, che è intervenuta quando l’ex compagno l’ha aggredita. Quel giorno il suo intento era quello di ucciderla, lei non ha alcun dubbio. Dopo settimane di ospedale, per fortuna la donna ha potuto fare ritorno a casa, dal suo bambino. Per tutto il tempo dell’aggressione ha pensato solo a lui, che doveva sopravvivere per lui.

È riuscito a farmi del male, ma non come voleva. Il suo intento era quello di uccidere, ma possiamo dire che per fortuna non l’ha fatto. Sono viva, questa è la cosa importante.

Queste le parole di Addolorata Colavitto, chiamata da tutti Dory. Il 2 novembre scorso, la donna pugliese di 35 anni è stata accoltellata e ridotta in fin di vita da Giuseppe Ambriola, suo ex compagno e padre di suo figlio. Alla trasmissione Mediaset Pomeriggio Cinque lei racconta quanto ricorda di quella terribile aggressione che per poco non l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari.

Mia madre, come tutte le mattine, era affacciata al balcone aspettando che io controllassi che fosse tutto ok. Quando ho capito che lui era nell’auto ho urlato, lui è uscito e si è avventato contro di me con rabbia.

L’uomo, infatti, si era nascosto nella sua automobile. Quando la donna è salita, lui l’ha aggredita. La 35enne, allora, ha iniziato a urlare, obbligando l’ex compagno a uscire dall’auto per aggredirla. Ed è lì che è intervenuta la madre.

Dory Colavitto salva grazie alla madre, che è intervenuta appena in tempo per scongiurare il peggio

Ho avuto paura di non farcela, ho cercato di difendermi, lui ha continuato a colpirmi anche quando è arrivata mia mamma.

Dory aveva accanto la mamma Giustina durante l’intervista a Pomeriggio Cinque. L’anziana signora ha raccolto per terra il matterello con cui era uscita la figlia per difendersi da eventuali aggressioni. E si è scagliata contro quell’uomo, colpendolo alla testa e provocandogli un trauma cranico. Poi lui è fuggito.