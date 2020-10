In questi giorni, sono molte le decisioni che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrà prendere. Tra gli argomenti discussi, uno dei più importanti è il Dossier Scuola, ovvero la decisione di chiudere o meno tutti gli istituiti scolastici. Dalle ultime parole della Ministra dell’Istruzione, molto probabilmente, non accadrà.

Lucia Azzolina ha più volte ripetuto che la scuola deve essere l’ultima a chiudere, perché la scuola è il futuro. Ha evidenziato che anche in altri paesi europei si è deciso di lasciare le scuole aperte.

Il Premier Conte ha incontrato i capi delegazione e discusso il Dossier Scuola, ma la decisione non è stata ancora diffusa.

Nel frattempo, De Luca ha deciso di chiudere tutte le scuole, anche gli asili, da lunedì 2 novembre. Anche la Puglia ha preso importanti decisioni riguardo la scuola. Decisioni commentate dalla stessa Azzolina sul suo profilo Facebook:

La Ministra dell’Istruzione ha continuato il suo lungo post, ripetendo ancora una volta quanto la decisione di chiudere le scuole sia errata. Se i giovani non trascorreranno ore a scuola, usciranno e rischieranno ancor di più di contagiarsi.

A scuola, invece, non solo ci sono misure di sicurezza, ma anche protocolli da seguire che permettono controllo e tracciamento. In queste ore sono sommersa di messaggi di amarezza, delusione e sconforto. Non togliamo alle bambine e ai bambini momenti di socialità, studio, impegno e crescita. La scuola non è un problema come qualcuno ha scritto. La scuola è futuro e speranza.