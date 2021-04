Dovrà aspettare lunedì soltanto per il gruppo sanguigno di Olesya: le parole di Piera Maggio dopo la notizia

Con il fiato sospeso fino a lunedì 5 aprile. È così che la famiglia di Denise Pipitone e l’intera Italia dovranno rimane fino al giorno scelto dalla trasmissione russa, per comunicare la compatibilità tra il sangue della ragazza russa e quello della bambina scomparsa 17 anni fa. Dopo la notizia, Piera Maggio ha voluto dire la sua, con un post su Facebook:

Anche se non condivise le modalità, rimaniamo in attesa dei risultati…Cautamente speranzosi. RINGRAZIAMO di cuore ❤ tutti coloro che in questo momento ci sono vicini. Comunque vada noi andremo sempre avanti. Piera Maggio & Pietro Pulizzi #CerchiamoDenise ♡.

Come dare torto ad una madre che dovrà aspettare il giorno di Pasquetta, soltanto per sapere se il gruppo sanguigno di Olesya, sia lo stesso della sua Denise. Forse per gli ascolti o per chissà quale altro motivo, la trasmissione russa ha deciso che lunedì alle 17:00, in diretta televisiva, verrà divulgata la notizia tanto attesa. Con molte probabilità, sarà presente via Skype, il legale della famiglia di Denise. Nessuna notizia su un’eventuale presenza di Piera Maggio.

Come ha già spiegato l’avvocato Giacomo Frazzitta nelle diverse interviste, se il gruppo sanguigno di Olesya sarà lo stesso di Denise, allora si potrà procedere con l’esame del Dna.

Per quanto riguarda la famiglia russa che ha contattato la ragazza dopo il suo appello in tv, è già stata diffusa la notizia sul risultato del test del Dna. Olesya non è la bimba scomparsa che anche loro cercano da anni.

Piera Maggio: “Comunque vada andremo avanti”

Le immagini comparate a quelle di Piera Maggio continuano a lasciate tutti a bocca aperta. La somiglianza è impressionante. Dall’altra parte, sono molti i dettagli diversi tra le foto delle due bambine. Come ha detto già Piera Maggio, nessuna illusione. La speranza sempre accesa di porter riabbracciare Denise dopo 17 anni, ma i piedi ben saldati a terra, perché le delusioni nei scorsi anni sono state troppe.